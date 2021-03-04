أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 04 مارس 2021

مجلس الحكومة يقرر استكمال مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في اجتماع لاحق

قرر مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، استكمال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في اجتماع لاحق. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا أشغال هذا الاجتماع خصصت، من بين أمور أخرى، لاستكمال تدارس مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشيرا إلى أن المجلس قرر استكمال مناقشة مشروع هذا القانون في اجتماع لاحق.

وكان مجلس الحكومة شرع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي خلال اجتماعه يوم 25 فبراير المنصرم.

السيد العثماني : نجاح حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19 يؤكد قدرة المملكة على رفع التحديات

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن نجاح حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد-19، التي أعطى انطلاقتها الفعلية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد قدرة المملكة، في إطار التلاحم الوطني وتضافر جهود الجميع، على رفع التحديات، وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إن السيد العثماني أبرز في كلمته خلال هذا الاجتماع أن هذه الحملة "تلقى استحسانا من قبل جميع المتتبعين، من مواطنين وصحافة وطنية ودولية وشخصيات وهيئات دولية، كان آخرها منظمة الصحة العالمية التي أشادت بهذه الحملة وهنأت المملكة المغربية بالتقدم الذي أحرزته في هذا المجال".

ونوه رئيس الحكومة بهذا النجاح الذي حققته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، معبرا عن شكره لجميع القطاعات والجهات التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، وعلى رأسها وزارتا الصحة والداخلية وغيرهما من المصالح الإدارية والترابية بأطقمها ومسؤوليها.

وأشار السيد العثماني إلى أن آفاق الخروج من هذه الأزمة على المستوى العالمي لم تتضح بعد، مما يستوجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية، الفردية منها والجماعية، والتي تشكل إلى غاية الآن الوقاية الحقيقية من انتشار الجائحة، في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى الساكنة في المستقبل القريب لتحقيق ضمان وأمان إضافيين في مواجهتها.

الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومتي المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى

اطلع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ،على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، الموقع في الرباط في 22 أكتوبر 2020.

وأبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق، الذي قدمه الوزير المنتدب نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يتمثل في إنعاش التعاون بين الهيئات المركزية للسياحة وبين المؤسسات الوطنية للسياحة والنقل.

وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسي لهذا الاتفاق يتمثل أيضا في إنعاش التعاون بين الوكالات والجمعيات المهنية للسياحة لكلا البلدين بغية رفع تدفق السياح بكلتا الوجهتين السياحيتين.

المصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.326 بشأن تطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع المرسوم ،الذي قدمه وزير الصحة، يروم تحديد كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وكيفيات استقطاب المشاركين الأصحاء وتعويضهم، وعدد اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ومجالها الترابي ومقر كل منها.

كما يحدد مشروع المرسوم تأليف اللجان الجهوية وكيفيات سيرها وتعيين أعضائها، وطرق منح وتعليق وسحب الموافقة على مواقع الأبحاث البيوطبية ، وكيفيات طلب ترخيص البحث البيوطبي وتعديله، وشروط إجراء الأبحاث البيوطبية.

وأفاد السيد أمزازي بأنه نظرا لتعدد أحكام القانون السالف الذكر، فقد أدرجت في هذا الأخير مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تنظيمية بشأنها.

المصادقة على مشروع مرسوم بشأن تطبيق بعض أحكام الملحق الأول من مدونة التجارة البحرية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.581، يقضي بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،يحدد الإجراءات الجديدة التي يستلزمها تطبيق مقتضيات القانون السالف الذكر، وكذا كيفيات إعداد جوازات الإبحار والأمان وسجل ربط سفن الصيد البحري المغربية ومحاضر المخالفة.

المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد عبد العزيز الحرايقي مديرا لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، يضيف الوزير، تم تعيين كل من السادة زايد بن يدير مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة - تافيلالت، ومحمد الأزمي الحسني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس - مكناس، وعبد الجليل شوقي مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة كلميم ـ واد نون، ومحمد ميمس مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس - ماسة، وأحمد شتواني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق.

وأشار السيد أمزازي إلى أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تعيين السيدة حنان بغداد مديرة للمديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز المركب المائي لابن منصور بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة.

(ومع 04/03/2021)