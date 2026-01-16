أزيد من 600 مستفيد من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات بدوار بني مقبل بجرسيف

الجمعة 16 يناير 2026

استفاد ما مجموعه 637 شخصا من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمت الخميس 15 يناير بدوار بني مقبل التابع لجماعة بركين (إقليم جرسيف)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق النائية.

وتندرج هذه المبادرة، التي أشرفت عليها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، في سياق تنزيل برنامج "رعاية"، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، لاسيما المحور المتعلق بصحة الأم والطفل.

وشملت خدمات هذه القافلة، التي سهر عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص يضم 6 أطباء و24 ممرضا ومساعدا، تقديم استشارات في الطب العام، وطب النساء والتوليد، والفحص بالصدى، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلا عن قياس وتصحيح النظر وتوزيع الأدوية بالمجان.

كما تضمن برنامج القافلة، تنظيم أنشطة تحسيسية لفائدة المستفيدين حول أهمية الرضاعة الطبيعية، وقواعد النظافة، والتغذية السليمة خلال "الألف يوم الأولى" من حياة الطفل، باعتبارها مرحلة حاسمة في نموه البدني والذهني.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت خدوج زاهي، المكلفة بمحور صحة الأم والطفل بقسم العمل الاجتماعي بعمالة جرسيف، أن هذه القافلة تكتسي أهمية بالغة نظرا للموقع الجغرافي الوعر لدوار بني مقبل، وتزامنها مع موجة البرد والتساقطات الثلجية التي تشهدها المنطقة.

وأبرزت زاهي أن هذه العملية تروم ضمان استمرارية الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لفائدة الفئات الهشة، مشيرة إلى أنه تم خلال السنة الماضية تنظيم 28 قافلة مماثلة استفاد منها أزيد من 800 شخص بالإقليم.

من جهته، أوضح حسن الرشيدي، عن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه المبادرة مكنت من الاستجابة للحاجيات الصحية الآنية للساكنة، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، مما يساهم في فك العزلة الصحية عن هذه المناطق الجبلية.

من جانبهم، عبر عدد من المستفيدين من ساكنة دوار بني مقبل، في تصريحات مماثلة، عن استحسانهم لهذه المبادرة الإنسانية التي جنبتهم عناء ومشقة التنقل نحو المركز الاستشفائي الإقليمي، مثمنين جودة الخدمات الطبية المقدمة والمواكبة التي حظوا بها.

يذكر أن هذه القافلة الطبية، نظمت بتعاون مع جمعية "دار الصحة" لمستخدمي المستشفى الإقليمي بجرسيف، والهلال الأحمر المغربي، تفعيلا لسياسة القرب الصحي، وتكريسا لقيم التضامن الاجتماعي.

