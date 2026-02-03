الاثنين 2 فبراير 2026

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية وطقسا باردا من الإثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة.



وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة "أحمر"، أنه يتوقع تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 100 و 150 ملم بكل من عمالات وأقاليم شفشاون والمضيق والفنيدق وتطوان وطنجة وأصيلة ووزان والعرائش والفحص أنجرة، وذلك بعد غد الأربعاء من منتصف الليل إلى الحادية عشرة ليلا.



وأضافت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أنه من المرتقب أيضا تسجيل أمطار قوية أحيانا رعدية (من 40 إلى 80 ملم) بكل من المضيق والفنيدق وتطوان وطنجة وأصيلة ووزان والعرائش والفحص أنجرة وشفشاون وتاونات والحسيمة، و (من 25 إلى 40 ملم) بكل من سيدي قاسم والقنيطرة وإفران وتازة ومولاي يعقوب وصفرو وفاس وخنيفرة والحاجب ومكناس وبني ملال وأزيلال وسلا والرباط والخميسات وسيدي سليمان، وذلك من اليوم الإثنين على الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الثلاثاء عند منتصف النهار.



كما يرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها (من 40 إلى 60 ملم) بكل من عمالات وأقاليم الحسيمة وتاونات وتازة والقنيطرة، بعد غد الأربعاء من منتصف الليل إلى الحادية عشرة ليلا.



وتتوقع المديرية أيضا تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من مرتفعات 1500 متر، تتراوح مقاييسها ما بين 40 و 60 سم بكل من صفرو وبولمان وتازة وجرسيف وإفران وميدلت وبني ملال وخنيفرة وتنغير، وما بين 10 و 40 سم بكل من الحوز وأزيلال وورزازات وشفشاون والحسيمة، وذلك من الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال إلى الأربعاء عند منتصف النهار.



ومن المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/س) بكل من تازة وجرادة وفجيج وجرسيف وبولمان وميدلت وتاوريرت والناظور اليوم الإثنين من العاشرة والنصف صباحا إلى الحادية عشرة ليلا، وبكل من بولمان وصفرو وتارودانت وإفران وتنغير وفجيج وطاطا وورزازات وميدلت غدا الثلاثاء من منتصف الليل إلى الثامنة مساء.



وستتراوح سرعة هبات الرياح ما بين (75 و 100 كلم/س) بكل من المضيق والفنيدق وتطوان وطنجة وأصيلة ووزان والعرائش والفحص أنجرة وشفشاون وتازة وتاونات وجرسيف والحسيمة ومولاي يعقوب وصفرو وفاس وبولمان وميدلت وإفران والحاجب ومكناس والخميسات وتاوريرت ووجدة أنجاد والناظور وجرادة وفجيج والدريوش وبركان وسيدي سليمان والقنيطرة وسيدي قاسم، وذلك غدا الثلاثاء من الثامنة مساء إلى الأربعاء على الساعة الحادية عشرة ليلا.



وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية أيضا إلى أن الطقس سيكون باردا (ما بين 00 درجة وناقص 6 درجات)، غدا الثلاثاء، بكل من عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وتنغير وميدلت وورزازات.

ومع: 02 فبراير 2026