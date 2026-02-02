إقليم سيدي قاسم.. تواصل عمليات إجلاء المواطنين لمناطق آمنة تحسبا لارتفاع منسوب مياه واد سبو

الاثنين 2 فبراير 2026

تواصلت مساء أمس الأحد بجماعة الحوافات، التابعة لإقليم سيدي قاسم، عمليات إجلاء المواطنين بعدد من الدواوير، في إطار التعبئة القصوى للسلطات الإقليمية والمحلية تزامنا مع ارتفاع منسوب مياه واد سبو.



وتركزت جهود السلطات المحلية على تنفيذ عمليات إجلاء وقائية وسريعة للأسر القاطنة بالمناطق المجاورة لضفاف الوادي، خصوصا بدواوير "الحميديين" و"الدرارسة" و"العزيب" و"الصحراوي"، حيث تم نقل السكان إلى مناطق آمنة ومجهزة.



وعرفت هذه العملية تعبئة ميدانية مكثفة، انخرطت فيها عناصر القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة، بتنسيق وثيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، لتأطير عمليات نقل المواطنين وضمان انسيابيتها، مع تسخير كافة الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية اللازمة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.



وحسب السلطات المحلية، سيتم، بالموازاة مع تدابير الإخلاء، توزيع مساعدات غذائية أساسية لفائدة الساكنة التي حاصرتها المياه وتسببت في انقطاع المسالك الطرقية المؤدية إليها، وهي مناطق غير مهددة بشكل مباشر بالغمر، لكنها تعاني من العزلة بسبب ارتفاع منسوب المياه.



وتندرج هذه الجهود في سياق المخطط الاستعجالي واسع النطاق بإقليم سيدي قاسم الذي يروم تأمين النقاط الحساسة وتفادي تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة على الساكنة القروية والبنية التحتية.



وتظل السلطات الإقليمية والمحلية في حالة تأهب قصوى لمراقبة تطورات الوضعية الهيدرولوجية لواد سبو، والتدخل الفوري لتقديم الدعم اللازم للساكنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

