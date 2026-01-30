الجمعة 30 يناير 2026

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن اجتماع اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، الذي انعقد يوم الجمعة بالرباط ، مكن من بحث تنسيق عمل جماعي من أجل التدخل الفوري ونشر وسائل بشرية ولوجيستية لدعم ومساعدة ساكنة المناطق المتضررة من تداعيات الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة.

وأضاف السيد بركة، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن اللجنة ثمنت عاليا التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضية بالتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية ونشر وسائل بشرية ولوجيستيكية مهمة لدعم ومساعدة ساكنة المناطق المتضررة لحماية أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل بمعية لجانها الفرعية الجهوية والإقليمية على وضع أطلس للمناطق المهددة بالفيضانات وآليات من أجل التنبؤ المبكر بالمخاطر المستقبلية، فضلا عن خطة عمل للتدخل المسبق للوقاية من الفيضانات، مع وضع خرائط ستمكن من تحديد القوة والمخاطر الناتجة عنها.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره الوزراء والمسؤولون عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمصالح ذات العضوية باللجنة، في إطار تتبع السلطات العمومية، عن كثب وباهتمام بالغ، تداعيات التقلبات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما بمدينة القصر الكبير، على إثر الفيضانات الاستثنائية الناتجة عن غزارة التساقطات المطرية وارتفاع منسوب مياه الأودية، والإكراهات المتصلة بتدبير حقينات السدود التي بلغت مستوى الملء الكامل بفعل الواردات المائية المهمة المسجلة.

(ومع: 30 يناير 2025)