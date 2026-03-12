الخميس 12 مارس 2026

جرى، يوم الخميس 12 مارس بالرباط، إطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 تحت شعار "المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة"، وذلك بحضور ممثلين عن الشركاء المؤسساتيين من أطر تربوية وإدارية وجمعوية.

ويأتي إطلاق نسخة هذا العام تنزيلا للمناظرة الوطنية حول التخييم، و استكمالا لمسارها، الرامي إلى تحويل المخيم إلى فضاء بيداغوجي لأطفال وشباب اليوم.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن الوزارة تشتغل بمعية شركائها من المجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان استثمار أقوى في هذا المجال، وبالتالي إيجاد مخيمات جديدة تقدم "أحسن صورة للمخيم المغربي".

واعتبر الوزير أن المخيم ركيزة مهمة في مسار الطفل، إذ يساعده على تقوية التركيز للاستعداد للعودة إلى الفصول الدراسية، منوها بالشراكة مع الفاعلين الجمعويين، وعبرهم الجامعة الوطنية للتخييم وباقي الشركاء.

وأكد السيد بنسعيد، في هذا الإطار، أن مجموعة من القطاعات الحكومية عبرت عن رغبتها في العمل مع الوزارة من أجل تقوية شبكة التخييم، لافتا إلى أن مستجد هذه السنة يتمثل في حجم الاستثمارات المعتمدة، وكذا إحداث مجموعة من المخيمات التي ستفتح أبوابها سنتي 2027 و2028، لاسيما في مدينتي الداخلة والناظور.

وتابع أن الوزارة تدرس تبني طرق جديدة للاستثمار تمكنها من توفير الدعم للجمعيات وكافة الشركاء، موضحا أنها أبرمت، مؤخرا، مجموعة من الشراكات مع عدة وزارات، من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية فيما يتعلق بالمخيمات الفلاحية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الساعية لدمج فئة المتقاعدين ضمن برنامج التخييم، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي من المزمع أن تقترح برنامجا للتعاون في هذا الإطار.

من جهته، قال رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، محمد كليوين، إن المخيم ليس فقط فضاء للتنشيط والترفيه، بل أيضا لصناعة الأجيال من خلال تقوية القدرات والمهارات واكتساب ميزة العيش المشترك.

وعبر السيد كليوين عن اطمئنانه بانضمام شركاء آخرين، وبالعدالة المجالية التي يحرص القطاع الوصي على تعزيزها والتي من شأنها المساعدة على استفادة الفتيان والأطفال المنحدرين من العالم القروي.

ولفت إلى أن الفئات الهشة، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة، سيحظون بنسبة مهمة ضمن المشاركة في البرنامج الوطني للتخييم، فضلا عن إدماج فئات كبار السن ضمن المخيمات بشكلها التنشيطي والترفيهي.

وعرف هذا اللقاء تقديم عرض حول البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026، تضمن شروحات حول عدد المستفيدين لهذه السنة والبالغ عددهم 200 ألف مستفيد، وكذا مستجداته المتمثلة، على الخصوص، في فتح أربعة مراكز للتخييم (مخيمين بتاغازوت، ومخيم بواد شبيكة، ومخيم بتوفليحت)، فضلا عن إطلاق البوابة الوطنية للمنشط التربوي animateurs.ma ، ورقمنة اختبار الأهلية البيداغوجية، ومراجعة وتجويد المضامين التربوية للتكوين والتخييم.

كما تم خلال حفل إطلاق البرنامج الوطني للتخييم توقيع اتفاقية للشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والجامعة الوطنية للتخييم.

ويطمح القائمون على البرنامج الوطني للتخييم، خلال هذا الموسم، إلى اعتماد مقاربة تواصلية أكثر فعالية، إلى جانب إنجاز كتاب عن تاريخ المخيمات، واستثمار التعاون مع المؤسسات الجامعية.

