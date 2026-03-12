الخميس 12 مارس 2026

ستجوب مكتبة متنقلة مدن فاس ومكناس وتازة إلى غاية 30 أبريل المقبل، بهدف تعزيز فعل القراءة وترسيخ ثقافة الكتاب لدى الناشئة.

وتندرج هذه المبادرة التي تشرف عليها المديرية الجهوية للثقافة بجهة فاس-مكناس، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس، في إطار توسيع الولوج إلى المعرفة وتقريب الخدمات الثقافية من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وقد حطت هذه القافلة الرحال يوم 5 مارس بمكناس حيث تتواصل إلى غاية 28 من هذا الشهر، قبل أن تحط الرحال بكل من فاس (30 مارس -19 أبريل)، وتازة (20-30 أبريل).

وبحسب القائمين على هذه المبادرة، فإن هذا المشروع الثقافي والتربوي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة في الوسط المدرسي، خاصة بالمؤسسات التعليمية التي تفتقر إلى مكتبات مدرسية أو موارد وثائقية كافية، وذلك عبر توفير رصيد متنوع من الكتب والمراجع الملائمة لمختلف الفئات العمرية.

كما يسعى المشروع إلى تحفيز التلاميذ على المطالعة الحرة وتنمية قدراتهم المعرفية والإبداعية.

وتعد المكتبة المتنقلة فضاء ثقافيا متحركا يتيح للتلاميذ فرصة الاطلاع على عناوين مختلفة في مجالات الأدب والعلوم والمعارف العامة، إضافة إلى تنظيم أنشطة موازية كقراءات جماعية، وورشات تربوية، ومسابقات ثقافية تهدف إلى ترسيخ علاقة إيجابية مع الكتاب.

ويأتي هذا المشروع، أيضا، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الثقافي والقطاع التربوي، بما يساهم في دعم المدرسة المغربية والارتقاء بالوعي الثقافي لدى الناشئة، وترسيخ قيم التعلم والمعرفة باعتبارهما رافعة أساسية للتنمية المجتمعية.

(ومع: 12 مارس 2026)