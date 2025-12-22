الثلاثاء 23 دجنبر 2025

أعطيت يوم الاثنين 22 دجنبر بالجماعة الترابية الكنتور بإقليم اليوسفية، انطلاقة برنامج "صحة ورياضة" الذي يروم النهوض بممارسة الرياضة بانتظام داخل المؤسسات التعليم العمومي الابتدائي.

وتأتي هذه المبادرة التي تم إطلاقها بحضور عامل الإقليم عبد المومن طالب، في إطار شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجمعية "تيبو إفريقيا" والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعمالة إقليم اليوسفية.

وتهدف إلى تعزيز أدوار الحياة المدرسية من خلال الرياضة، ووضع منشطين محليين مختصين في مجال الرياضة والصحة رهن إشارة مؤسسات التعليم العمومي لتأطير التلاميذ من خلال أنشطة رياضية وتربوية منتظمة.

وأبرز مؤسس جمعية "تيبو إفريقيا"، محمد أمين زرياط، في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج يعكس استراتيجية الجمعية كدعامة وطنية للتنمية من خلال الرياضة، مؤكدا أن هذا المشروع يسعى أيضا إلى ضمان ولوج عادل ومنتظم للرياضة لفائدة الأجيال الصاعدة، مع خلق فرص شغل لفائدة الشباب المحلي.

وأوضح أن البرنامج يقوم على مقاربة بيداغوجية تتماشى مع الهدف ال17 لأهداف التنمية المستدامة، ويعتمد منهج الاشتغال عن قرب مع الأساتذة حول مواضيع أساسية، ولاسيما الصحة الإنجابية، وأنماط الحياة الصحية.

من جهة أخرى، أشار السيد زرياط إلى أن هذه المبادرة تتيح للتلاميذ تطوير مهارات تقنية ومعرفية واجتماعية، والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي تماشيا مع خارطة الطريق 2022-2026 لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باليوسفية، سيدي صيلي، أن إطلاق هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ شراكة استراتيجية تروم تعزيز انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها ولاسما على مستوى السلك الابتدائي الذي يعد رافعة أساسية لتكوين التلاميذ.

وبعد أن ذكر بالأهمية التي يحظى بها العالم القروي، أشار السيد صيلي، إلى أن العديد من المؤسسات بالإقليم تتوفر على بنيات تحتية رياضية وخاصة ملاعب القرب، مما يشجع على الممارسة الرياضية المؤطرة، والمساهمة في تحسين صحة وحياة التلاميذ.

ويندرج برنامج "صحة ورياضة" في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ولا سيما المشروع رقم 11 الذي يهدف إلى تحسين الرياضة المدرسية من خلال تهيئة الظروف اللازمة لممارسة التلاميذ والتلميذات للأنشطة الرياضية المدرسية.

كما يتعلق الأمر أيضا، بإعداد مشتل للتنقيب عن المواهب الرياضية وصقل مهاراتها وتوجيهها نحو الأندية الرياضية الوطنية.

