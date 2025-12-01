الثلاثاء 2 دجنبر 2025

جعلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من تعزيز ريادة الشباب محورا أساسيا تعمل على تجسيده على مستوى عمالة مكناس، من خلال مواكبة حاملي أفكار المشاريع.

في منصة الشباب مكناس-الزيتونة، التي أصبحت منذ إنشائها فضاء يجمع الشباب الباحثين عن الدعم والمواكبة لتجسيد أفكارهم في مشاريع ناجحة، تتواصل الجهود لاستقبال وتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع من مختلف الآفاق عبر تكوينات موجهة من شأنها مساعدتهم على وضع اللبنات الأولى لمقاولاتهم.

وفي إطار محور ريادة الأعمال لدى الشباب"، ضمن البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برزت عدة قصص نجاح، وبدأت ثمارها الأولى في الظهور، مما عزز الإدماج الاقتصادي للشباب انسجاما مع مقاربة المبادرة القائمة على التمكين ودعم الرأسمال البشري.

وتبرز العديد من النماذج الملهمة، من بينها قصة محمد مجدوبي، التي تشكل مثالا بارزا في هذا السياق. ففي استوديو التسجيل الخاص به، المجهز بتقنيات حديثة ومتطورة والذي تم إنشاؤه بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يحكي محمد لوكالة المغرب العربي للأنباء مساره كشاب مقاول، ورحلته عبر منصة الشباب إلى أن تحقق حلمه في إنشاء الاستوديو.

وقال محمد "بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تمكنت من تحقيق حلمي بافتتاح استوديو للتسجيل وتوزيع الموسيقى في مكناس"، مضيفا أن المشروع أصبح فعليا على السكة الصحيحة.

وأضاف "أحد أصدقائي الذين استفادوا من المبادرة هو من نصحني بالتوجه إليها. وقد استفسرت في المنصة، حيث حظيت باستقبال جيد وتوجيه مناسب قبل أن أودع ملفي لدى المصلحة المختصة". وأعرب محمد عن اعتزازه بكون مشروعه لقي قبولا لما يتميز به من خصوصيات وطابع ابتكاري، فضلا عن الخبرة التي راكمها في المجال، مشيدا بالعناية والمواكبة التي حظي بها من طرف مؤطري وأطر المبادرة.

وقال أيضا : «لقد استفدت كثير من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوص على مستوى اكتساب خبرة في تسيير مقاولتي بفضل التكوينات والتوجيه "، مشيرا إلى أن الاستوديو يشتغل في مجالات سمعية ـ بصرية، مثل التسجيلات الموسيقية، والبودكاست، والدبلجة، والإعلانات.

وأوضح أن جميع الظروف متوفرة داخل الاستوديو لاستقبال الفنانين والشعراء والصحافيين الراغبين في العمل ، بفضل التجهيزات الحديثة المتوفرة، مبرزا أن المشروع في بداياته وأن المثابرة والاجتهاد هما مفتاح النجاح بالنسبة له.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفادت المكلفة بالتواصل بقسم العمل الاجتماعي بعمالة مكناس بشرى وادو، بأن حوالي 609 مشاريع تم إنجازها في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بمبلغ إجمالي بلغ 66 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 51,3 مليون درهم.

وأبرزت أن هذه المشاريع ساهمت في خلق أكثر من 600 منصب شغل في مختلف القطاعات، من بينها الصناعة التقليدية، والخدمات، والصناعة، والتجارة، والتعليم.

كما شددت على الدور المحوري الذي تضطلع به منصة الشباب مكناس-الزيتونة، التي أحدثتها المبادرة بهدف تسهيل ولوج الشباب إلى برامجها، خصوصا حاملي المشاريع المبتكرة.

وتحتضن المنصة فضاءات مخصصة للاستقبال والاستماع والتوجيه والمواكبة والتكوين، وهي مجهزة بوسائل حديثة. وتشرف بها الشبكة الإفريقية للتنمية المستدامة، باعتبارها جمعية مقدمة للخدمات، على مواكبة الشباب في محور دعم ريادة الأعمال.

وتهدف منصة الشباب إلى الإسهام في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، خاصة الشباب عبر دعم التشغيل وريادة الأعمال، وكذا المشاريع المندرجة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

(ومع: 02 دجنبر 2025)

