تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير، تعزيز مكانتها كفاعل أساسي في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال دعم قطاع التعاونيات باعتباره رافعة محورية لتحسين الدخل وتحقيق الإدماج الاقتصادي لفئات واسعة من المجتمع.



وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، جعلت المبادرة الوطنية من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إحدى الركائز القوية للتنمية الترابية المستدامة، بما يسهم في إحداث فرص عمل جديدة والحد من مظاهر الهشاشة الاجتماعية.



وتبرز تعاونية "آيت أفر و" لإنتاج وتسويق الزعفران بجماعة إكنيون كمثال حي لهذه المشاريع التي ساعدت على تمكين أعضائها اقتصاديا، عبر إحداث نشاط مدر للدخل وتحقيق مورد اقتصادي قار.



وتتكون هذه التعاونية من تسعة أعضاء، ثمانية منهم نساء، وقد استفادت من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي مك نها من إنشاء مشروع م هيكل ذي قيمة مضافة، وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع مجالات عملها.



وقال عضو التعاونية، الحسين أفر و، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الدعم الذي قدمته المبادرة في مجالي التكوين والتجهيز ساعد على تحديث النشاط الفلاحي للتعاونية، والمضي قدما في تطوير إنتاج الزعفران، باعتباره منتوجا بيولوجيا وموفرا للمياه.



وأضاف أن الدعم المالي والتقني للمبادرة ساهم في تثمين أفضل للمنتوج، مبرزا أن المشروع أتاح لعدد من النساء تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية والمشاركة في الدينامية المحلية.



من جهتها، أكدت سلمى الساهل، ممثلة قسم العمل الاجتماعي بإقليم تنغير، أن الجهود المشتركة للمبادرة وشركائها أسفرت عن نتائج مهمة ضمن البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي كان لها وقع ملموس على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان.



وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تم تنفيذ 382 مشروعا ونشاطا خلال هذه المرحلة، شملت بالأساس دعم الشباب، والتعاونيات، والمقاولات الصغيرة.



وأضافت السيدة الساهل أن 28 تعاونية نسائية استفادت من دعم مالي وتكوينات في مجالي التدبير والتسويق، مشيرة إلى أن تعاونية الزعفران "آيت أفر و"، تعد نموذجا ناجحا بفعل الاستفادة من تجهيزات جديدة ومواكبة متواصلة في التدبير والتسويق.



وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها بإقليم تنغير لدعم التشغيل وتعزيز روح المبادرة، والارتقاء بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء.



ويكر س البرنامج الثالث للمرحلة الثالثة من المبادرة هذه الدينامية، عبر دعم حاملي المشاريع، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع المبادرات النسائية المدرة للدخل.

