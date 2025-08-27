الخميس 28 غشت 2025

جرى، يوم الأربعاء 27 غشت بإقليم الجديدة، إعطاء انطلاقة أشغال عدد من المشاريع التنموية التي تروم تعزيز البنيات التحتية السياحية والطرقية بالإقليم، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد وتخليد الذكرى الـ72 لثورة الملك والشعب.

وهكذا، أشرف عامل إقليم الجديدة، امحمد عطفاوي، على إعطاء انطلاقة أشغال إعادة تأهيل شاطئ الحرشان التابع لجماعة سيدي عابد. ويشمل هذا المشروع، تهيئة مدخل الشاطئ بشق الطريق وتثبيت أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى تزويد الشاطئ بمرافق صحية و20 مظلة شمسية.

وبجماعة أولاد غانم، تم إعطاء انطلاقة أشغال تكسية مسالك طرقية بطبقة ثنائية على مسافة 6228 متر بتكلفة مالية تبلغ 3.477.096.00 درهم، بتمويل من الجماعة الترابية لأولاد غانم.

كما أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له، بجماعة سيدي إسماعيل، على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مركز سيدي اسماعيل وإقليم سيدي بنور على طول 4 كلم.

وبالجماعة ذاتها، تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع تقوية الطريق الإقليمية 3424 على طول حوالي 21 كلم، الرابطة بين مركز سيدي إسماعيل وثلاثاء أولاد غانم.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الشبكة الطرقية المهيكلة بالإقليم، من خلال تقوية وتوسيع الطرق والمسالك لفك العزلة عن العالم القروي وضمان انسيابية حركة المرور ورفع مستوى السلامة الطرقية.

وبهذه المناسبة، أشارت عائشة طلباز، إطار بالمجلس الإقليمي للجديدة، إلى أن الإقليم يتوفر على شريط ساحلي مهم، يضم حوالي 140 شاطئا، مبرزة أن المجلس الإقليمي قام ببرمجة مجموعة من المشاريع تروم إعادة تهيئة مداخل عدد من الشواطئ التابعة للإقليم.

وأوضحت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق على الخصوص، بالإضافة إلى شاطئ الحرشان، شاطئ للا عائشة البحرية بجماعة سيدي علي بن حمدوش (على مسافة 2000 متر)، وشاطئ سيدي عابد (750 مترا)، وشاطئ مريزيقة (1200 متر)، وشاطئ بوفار بجماعة أولاد غانم (1200 متر).

وأبرزت أن المجلس الإقليمي للجديدة عبأ غلافا ماليا يبلغ 6.079.320.00 درهم لإنجاز هذه المشاريع، موضحة أن هذه الأخيرة تندرج ضمن مخطط المجلس الإقليمي الرامي إلى تسهيل الولوج إلى الشواطئ وتطوير التنمية السياحية والنهوض بالمنطقة الساحلية.

من جانبه، أبرز ياسين حداد رئيس قسم التجهيزات الأساسية التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في تصريح مماثل، أن المشروع المتعلق بتثنية الطريق الوطنية رقم 7 على طول 4 كلم وربطها بإقليم سيدي بنور، يندرج في إطار اتفاقية شراكة تجمع وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية والمجلس الجهوي للدار البيضاء-سطات والجماعة الترابية لسيدي إسماعيل.

وأضاف أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ حوالي 39 مليون درهم، بتمويل مشترك بين وزارة التجهيز والماء والمجلس الجهوي للدار البيضاء-سطات، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز البنية الطرقية.

وأضاف السيد حداد أن المشروع الثاني الذي يهم تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 3424، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 31.4 مليون درهم، مع توسيع عرض الطريق ليصل إلى 7 أمتار، يندرج في إطار شراكة بين وزارة التجهيز والماء والمجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات.

وتعكس هذه المشاريع الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الجديدة، والتي تنبني على مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، من سلطات محلية ومجالس منتخبة وقطاعات وزارية، بما يضمن تحقيق العدالة المجالية والاستجابة لتطلعات الساكنة المحلية في ما يخص تحسين ظروف العيش وتثمين المؤهلات الترابية.

(ومع: 27 غشت 2025)