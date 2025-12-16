الأربعاء 17 دجنبر 2025

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بصفته راعيا رسميا لكأس إفريقيا للأمم "توتال إنيرجيز المغرب 2025"، عن تعبئة منظومة استثنائية ومتكاملة تهدف إلى ضمان تنقلات سلسة وآمنة، وتوفير استقبال متميز للجماهير والمساهمة الفعلية في إنجاح هذا الحدث القاري البارز.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه ترقبا للحركية المنتظرة وتوافد آلاف المشجعين طيلة فترة هذه المنافسة بمختلف المدن المستضيفة، سيعتمد المكتب برنامج نقل خاص يشمل قطارات إضافية وخدمات نقل ملائمة لمواقيت المباريات، لضمان تنقلات سلسة وآمنة.

وأبرز المصدر ذاته، أنه لتسهيل تنقل الجماهير المتوجهة إلى مدينة الرباط لمساندة المنتخب الوطني، ستتوقف بعض القطارات القادمة من الجنوب بشكل استثنائي بمحطة الرباط الرياض الجديدة، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مركب مولاي عبد الله.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، سيتم توفير قطارات لتأمين الربط ذهابا وإيابا بين محطتي الرباط أكدال والرباط الرياض لضمان انسيابية التنقل وسرعة الوصول إلى مختلف الوجهات.

ودعا المكتب الوطني للسكك الحديدية الجماهير إلى الاطلاع بشكل منتظم على المواقيت الخاصة للقطارات من أجل تخطيط محكم لتنقلاتهم.

ومن أجل تمكين المشجعين والمسافرين من الاستفادة من تجربة متكاملة تجمع بين متعة الحدث واكتشاف غنى الوجهة المغربية، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية عرضا تجاريا تحفيزيا صالحا من 15 دجنبر 2025 إلى 31 يناير 2026.

ويقدم هذا العرض على شكل بطاقة رقمية 100 في المائة بسعر 50 درهما فقط، تمكن حامليها من الاستفادة من تخفيض نسبته 30 في المائة على متن جميع القطارات (البراق والأطلس والقطارات المكوكية السريعة)، بالدرجتين الأولى والثانية، مع إمكانية السفر دون تحديد عدد الرحلات.

ولضمان انسيابية وسلامة حركة التنقل داخل محطات المدن المستضيفة للمباريات، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية منظومة خاصة لتدبير تدفق المسافرين، تشمل إحداث مسارات مخصصة وتعزيز التشوير داخل المحطات، إلى جانب تعبئة فرق المكتب، مدعومة بمتطوعين ومتدربين مكلفين بتوجيه ومواكبة وتقديم المعلومات اللازمة للجماهير، لا سيما خلال الولوج إلى الأرصفة والقطارات.

كما ستتأهب فرق تقنية متخصصة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لضمان انتظام حركة القطارات وسلاستها.

ودعا المكتب كافة المشجعين إلى احترام تعليمات وتوجيهات فرق التأطير والتنظيم، قبل وبعد المباريات لضمان تنقل آمن وسلس للجميع.

(ومع: 17 دجنبر 2025)