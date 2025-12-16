الأربعاء 17 دجنبر 2025

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملية مواجهة موجة البرد القارس، الرامية إلى تقديم مساعدة انسانية عاجلة لفائدة الساكنة المتضررة من موجة البرد التي تتعرض لها حاليا عدد من أقاليم المملكة.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذه العملية ذات البعد الوطني تهم نشر وسائل لوجستية وبشرية هامة، بتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية، من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للساكنة الأكثر هشاشة.

وإجمالا ، يضيف البلاغ، تشمل هذه العملية 28 إقليما يشهد انخفاضا في درجات الحرارة وكذا تساقطات هامة من الأمطار الغزيرة والثلوج، حيث ستستفيد منها 73 ألف أسرة، تتلقى مساعدة عبارة عن مواد غذائية أساسية وأغطية.

وتابع المصدر ذاته، أنه سيتم أيضا اتخاذ تدابير لوجستية مهمة في الأقاليم المعنية، مبرزا أن فرق المؤسسة، المكونة من أطر وأطباء ومساعدين اجتماعيين تابعين للمديرية العامة للمصالح الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة الملكية، ستتدخل ميدانيا بدعم من السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، من أجل الوصول إلى الدواوير النائية والمناطق الجبلية في المرتفعات.

(ومع: 16 دجنبر 2025)