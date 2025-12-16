Logo Logo
Por Altas Instrucciones de Su Majestad el Rey Mohammed VI, la Fundación Mohammed V para la Solidaridad lanza la operación “Gran Frío”

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملية مواجهة موجة البرد القارس، الرامية إلى تقديم مساعدة انسانية عاجلة لفائدة الساكنة المتضررة من موجة البرد التي تتعرض لها حاليا عدد من أقاليم المملكة.

وأوضح بلاغ للمؤسسة أن هذه العملية ذات البعد الوطني تهم نشر وسائل لوجستية وبشرية هامة، بتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية، من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للساكنة الأكثر هشاشة.

وإجمالا ، يضيف البلاغ، تشمل هذه العملية 28 إقليما يشهد انخفاضا في درجات الحرارة وكذا تساقطات هامة من الأمطار الغزيرة والثلوج، حيث ستستفيد منها 73 ألف أسرة، تتلقى مساعدة عبارة عن مواد غذائية أساسية وأغطية.

وتابع المصدر ذاته، أنه سيتم أيضا اتخاذ تدابير لوجستية مهمة في الأقاليم المعنية، مبرزا أن فرق المؤسسة، المكونة من أطر وأطباء ومساعدين اجتماعيين تابعين للمديرية العامة للمصالح الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة الملكية، ستتدخل ميدانيا بدعم من السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، من أجل الوصول إلى الدواوير النائية والمناطق الجبلية في المرتفعات.

(ومع: 16 دجنبر 2025)

آخر الأخبار

المكتب الوطني للمطارات يعزز عرضه في مجال المطاعم بمناسبة تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025

أشغال المؤتمر السابع لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول الناطقة باللغة الفرنسية بالرباط

دعم صناعة الألعاب الإلكترونية: تسليم شهادات لعدد من المقاولات الناشئة في ختام الدورة الأولى من برنامج "حاضنة ألعاب الفيديو"

كأس إفريقيا للأمم 2025: المكتب الوطني للسكك الحديدية يعبئ منظومة نقل استثنائية ومتكاملة في خدمة الجماهير

إشكالية الأخبار الزائفة في المجتمع.. تنظيم لقاء حول موضوع: "مكافحة الأخبار الزائفة: مقاربات ورؤى متقاطعة

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي