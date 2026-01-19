الاثنين 19 يناير 2026

تتواصل بإقليم بني ملال التدخلات الميدانية التي باشرتها السلطات المحلية، بتنسيق مع المصالح المختصة، من أجل إعادة فتح الطرق التي تضررت جراء التساقطات الثلجية الأخيرة، خاصة بالمناطق الجبلية التابعة لجماعة القصيبة، والتي عرفت اضطرابا في حركة السير خلال اليومين الماضيين.

وفي هذا الإطار، جرى تسخير إمكانات بشرية ولوجستيكية مهمة، شملت آليات لإزاحة الثلوج وجرافات لفتح المحاور الطرقية المغلقة، بهدف تأمين انسيابية حركة السير، وفك العزلة عن الساكنة المحلية، وكذا ضمان تنقلها في ظروف آمنة.

وأفاد محمد دبدوبي، عن وزارة التجهيز والماء، أن فرق التدخل تواصل عملياتها الميدانية منذ أمس السبت، من أجل إعادة فتح مختلف المقاطع الطرقية التي عرفت تراكمات ثلجية، خاصة بالمناطق المرتفعة بإقليم بني ملال.

وأوضح دبدوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التدخلات تتم وفق برنامج استعجالي، وبتنسيق مع السلطات المحلية والوقاية المدنية والجماعات الترابية المعنية، مشيرا إلى أن الأولوية ت منح للمحاور الطرقية التي تضمن الربط بين الدواوير والمراكز الحضرية.

وأضاف أن التساقطات الثلجية التي شهدتها المنطقة، خصوصا بجماعة القصيبة والمناطق المجاورة لها، استدعت تعبئة الآليات والموارد البشرية اللازمة لإزاحة الثلوج المتراكمة، مؤكدا أن الفرق التقنية تتابع الوضع بشكل مستمر للتدخل كلما دعت الضرورة.

وتندرج هذه الجهود في إطار المقاربة الاستباقية التي تعتمدها السلطات الإقليمية للحد من تداعيات التقلبات المناخية، وحماية الأشخاص والممتلكات، لاسيما بالمناطق الجبلية المعرضة لتساقطات ثلجية خلال فصل الشتاء.

ودعت السلطات مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، واحترام إرشادات السلامة، وتتبع النشرات الجوية والبلاغات الرسمية قبل التنقل، خاصة بالمحاور الجبلية التي تعرف صعوبة في السير خلال هذه الفترة.

(ومع: 19 يناير 2025)