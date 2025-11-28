الجمعة 28 نونبر 2025

منذ إطلاقها سنة 2005 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر مراحلها الثلاث، عن التزام راسخ بدعم وتعزيز العرض الصحي في مختلف جهات المملكة.

وفي هذا الإطار يندرج إحداث المركز الصحي القروي من المستوى الثاني بجماعة أولاد داحو التابعة لعمالة إنزكان–آيت ملول، إذ تعكس هذه البنية الصحية الجهود المبذولة في إطار هذا الورش الملكي الكبير لتحسين العرض الصحي وظروف عمل مهنيي القطاع، وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، لاسيما في الوسط القروي.

ويتكو ن هذا المركز الصحي القروي من قاعتين للولادة، وقاعة للفحص والكشف بالصدى، وفضاء للقابلات والعلاجات المركزية، مما يسهل ولوج الساكنة المحلية إلى الخدمات الطبية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس مصلحة برنامج الدفع بالرأسمال البشري والأجيال الصاعدة بعمالة إنزكان–آيت ملول أن مشروع إعادة تهيئة هذا المركز تم في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية لصندوق التنمية القروية.

وأضاف أن هذه العملية، التي رصد لها غلاف مالي يناهز ستة ملايين درهم، تهدف إلى الحد من الخصاص في عرض الرعاية الصحية بالجماعة، لا سيما في ما يتعلق بالخدمات الموجهة للنساء. من جهته، أكد الدكتور عبد اللطيف لمطاوش، رئيس المركز الصحي، أن هذه البنية الصحية للقرب، والتي خضعت حديثا لعملية التجديد وإعادة التأهيل، توفر مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية لساكنة هذه الجماعة القروية، والتي تضم ما يقارب 11 دوارا .

وأضاف أن الهدف من هذا المشروع هو تحسين الولوج للخدمات الصحية الأساسية وتعزيز صحة الأم والطفل في الوسط القروي.

(ومع: 27 نونبر 2025)

