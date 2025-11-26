الخميس 27 نونبر 2025

افتتحت، يوم الأربعاء 26 نونبر بالرباط، فعاليات الدورة الأولى من "الأيام العلمية إكليل" الرامية إلى التعريف بالمفاهيم العلمية الحديثة ضمن برنامج مبسط يجمع بين التفاعل والتجربة.

وتتوخى هذه التظاهرة، التي ينظمها المركز الثقافي إكليل-الرباط التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، على مدى أربعة أيام، تبسيط العلوم وتقريبها من مختلف الفئات العمرية، من خلال ورشات علمية مبسطة وتجارب تطبيقية حية، يشرف عليها متخصصون في مجالات البيئة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيات المستقبل، وكذا علم الفلك.

وتميز اليوم الافتتاحي لهذه الدورة، المنظمة تحت شعار "من أجل ثقافة علمية دامجة وميسرة للجميع"، بتقديم مجموعة من الورشات لفائدة الأطفال والشباب، تناولت مبادئ علمية في مجالات الطاقة، والبيئة، والروبوتيك، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب عرض مشاريع مبتكرة قدمتها أندية علمية من عدد من الجامعات المغربية.

كما شهد تنظيم جلسة علمية حول موضوع "حماية البيئة.. رافعة لمكافحة الاحتباس الحراري"، أطرتها أستاذات متخصصات في العلوم، قدمن شروحات مستفيضة حول أهمية الحفاظ على البيئة والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت مديرة المركز الثقافي إكليل-الرباط، كوثر الحساني، أن تنظيم "الأيام العلمية إكليل" يندرج في إطار الرؤية الثقافية المعتمدة داخل شبكة المراكز الثقافية "إكليل" الهادفة إلى تعزيز الولوج العادل إلى الثقافة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة العلمية والتربوية.

وأشارت إلى أن ورشة علم الفلك تضمنت عرضا للنيازك وفرصة للرصد المباشر للقمر بواسطة التلسكوب، لافتة إلى أن هذه الورشة حظيت باهتمام واسع لدى الأطفال والكبار على السواء.

من جهتها، ذكرت الأستاذة بكلية العلوم بالرباط، أمينة أوزاويت، بأن هذا الموعد العلمي يروم تبسيط المعلومة العلمية وتقريبها من مختلف الفئات العمرية، اعتبارا لكون المعرفة حقا مشتركا وليست حكرا على الطلبة أو المتخصصين.

وأبرزت أنها تسعى، عبر مشاركتها، إلى مناقشة قضايا التوازن البيئي والطاقات المتجددة، بأسلوب مبسط يتيح للجمهور الاطلاع على تجارب علمية بطريقة سلسة ومشوقة.

ويتضمن برنامج فعاليات "الأيام العلمية إكليل" محاضرات علمية وعروضا تطبيقية وورشات موجهة للجمهور، على أن يختتم السبت المقبل بحفل علمي يشمل عروضا تفاعلية ومسرحية علمية من أداء تلامذة ثانوية إبراهيم الروداني بالرباط.

