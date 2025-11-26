Logo Logo
Opération Riaya 2025-2026: Plus de 580 bénéficiaires d'une caravane médicale pluridisciplinaire à Maghrawa (province de Taza)

استفاد حوالي 589 شخصا بدوار تيسيدال بجماعة مغراوة (إقليم تازة)، يوم الأربعاء 27 نونبر، من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات.

وتأتي هذه القافلة الطبية، المنظمة بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وجماعة مغراوة، في إطار انطلاق برنامج "رعاية 2025-2026" بدواوير تسيدال والصهريج التابعتين لجماعة مغراوة التي تعتبر من المناطق المهددة بموجات البرد.

وشملت خدمات القافلة، تقديم 178 استشارة في الطب العام، و38 فحصا للأطفال، و41 فحصا في طب النساء والتوليد، و13 كشفا مبكرا عن داء فقدان المناعة المكتسبة.

ويتعلق الأمر أيضا ب 178 كشفا مبكرا عن داء السكري والضغط الدموي، و31 كشفا مبكرا عن داء الزهري، و31 كشفا عن الالتهاب الفيروسي من نوع (س).

وجرى في إطار القافلة الطبية، أيضا، تقديم 32 فحصا يهم الصحة المدرسية، وتلقيح 5 أطفال دون سن الخامسة، واستفادة 12 شخصا من التلقيح ضد الزكام، واستفادة 42 شخصا من العلاجات التمريضية.

وتم في السياق ذاته، كذلك، تقديم 80 حصة توعوية، واستفادة 4 أشخاص من تخطيط القلب، و16 شخصا من الفحص بالصدى.

وتمتد عملية "رعاية 2025-2026"، من 15 نونبر الجاري إلى 30 مارس المقبل، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من آثار موجة البرد بالمناطق القروية والجبلية.

(ومع: 27 نونبر 2025)

آخر الأخبار

الرباط تحتضن فعاليات الدورة الأولى من "الأيام العلمية إكليل" لتعزيز ثقافة علمية دامجة وميسرة للجميع

اتفاقيات شراكة بإقليم اليوسفية لدعم مدارس الفرصة الثانية ومحاربة الهدر المدرسي

إفران: تعبئة قوية وتدابير استباقية لمواجهة آثار موجة البرد وحماية الساكنة

إطلاق حملة وطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

إطلاق القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الموجه للمقاولات بجهة الشرق لدعم التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي