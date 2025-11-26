الخميس 27 نونبر 2025

استفاد حوالي 589 شخصا بدوار تيسيدال بجماعة مغراوة (إقليم تازة)، يوم الأربعاء 27 نونبر، من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات.

وتأتي هذه القافلة الطبية، المنظمة بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وجماعة مغراوة، في إطار انطلاق برنامج "رعاية 2025-2026" بدواوير تسيدال والصهريج التابعتين لجماعة مغراوة التي تعتبر من المناطق المهددة بموجات البرد.

وشملت خدمات القافلة، تقديم 178 استشارة في الطب العام، و38 فحصا للأطفال، و41 فحصا في طب النساء والتوليد، و13 كشفا مبكرا عن داء فقدان المناعة المكتسبة.

ويتعلق الأمر أيضا ب 178 كشفا مبكرا عن داء السكري والضغط الدموي، و31 كشفا مبكرا عن داء الزهري، و31 كشفا عن الالتهاب الفيروسي من نوع (س).

وجرى في إطار القافلة الطبية، أيضا، تقديم 32 فحصا يهم الصحة المدرسية، وتلقيح 5 أطفال دون سن الخامسة، واستفادة 12 شخصا من التلقيح ضد الزكام، واستفادة 42 شخصا من العلاجات التمريضية.

وتم في السياق ذاته، كذلك، تقديم 80 حصة توعوية، واستفادة 4 أشخاص من تخطيط القلب، و16 شخصا من الفحص بالصدى.

وتمتد عملية "رعاية 2025-2026"، من 15 نونبر الجاري إلى 30 مارس المقبل، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من آثار موجة البرد بالمناطق القروية والجبلية.

(ومع: 27 نونبر 2025)