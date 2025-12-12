Logo Logo
Industries manufacturières : hausse de l'indice de la production de 2,2% au T3-2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط سجل ارتفاعا بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع الإنتاج بعدة فروع، لاسيما "الصناعات الغذائية" بنسبة 11,3 في المائة، و"صناعة منتجات معدنية غير معدنية أخرى" بنسبة 12,2 في المائة، و"الصناعة الكيماوية" بنسبة 4,3 في المائة، و"صناعة السيارات" بنسبة 7,4 في المائة، و"صناعة منتجات من المطاط والبلاستيك" بنسبة 16,2 في المائة، إضافة إلى "صناعة وسائل النقل الأخرى" بنسبة 19,9 في المائة.

في المقابل، سجل الرقم الاستدلالي ل"صناعة منتجات التبغ" تراجعا بنسبة 28,4 في المائة، فيما انخفضت "الصناعة الصيدلانية" و"صناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والمعدات" و"التعدين" على التوالي بنسبة 17,3 في المائة و6,6 في المائة و8 في المائة.

ومن جهة أخرى، ارتفع الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية بنسبة 7,4 في المائة، نتيجة الارتفاع المسجل في "الصناعات الاستخراجية الأخرى" بنسبة 7,5 في المائة، والرقم الاستدلالي ل"المعادن الحديدية" بنسبة 3,2 في المائة.

كما سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية ارتفاعا بنسبة 6,4 في المائة.

(ومع: 15 دجنبر 2025)
 

آخر الأخبار

اجتماع طارئ بآسفي لتفعيل التدابير الاستعجالية للحد من آثار الفيضانات و ضمان سلامة المواطنين

كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".. جيل موهوب في رحلة بحث عن اللقب القاري

شركة الرباط-الجهة للتنقل تكشف عن "Blassty"، أول تطبيق مغربي متعدد الوسائط لتنظيم وتحسين التنقلات على مستوى الرباط-سلا-تمارة

تمديد فترة إيداع الترشيحات للاستفادة من الدورة الثانية من برنامج "صانع ألعاب الفيديو" برسم سنة 2026 إلى 21 دجنبر الجاري

الفلاحة الإيكولوجية .. التوقيع بالرباط على ست اتفاقيات شراكة لمواكبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي