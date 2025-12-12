الاثنين 15 دجنبر 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط سجل ارتفاعا بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع الإنتاج بعدة فروع، لاسيما "الصناعات الغذائية" بنسبة 11,3 في المائة، و"صناعة منتجات معدنية غير معدنية أخرى" بنسبة 12,2 في المائة، و"الصناعة الكيماوية" بنسبة 4,3 في المائة، و"صناعة السيارات" بنسبة 7,4 في المائة، و"صناعة منتجات من المطاط والبلاستيك" بنسبة 16,2 في المائة، إضافة إلى "صناعة وسائل النقل الأخرى" بنسبة 19,9 في المائة.

في المقابل، سجل الرقم الاستدلالي ل"صناعة منتجات التبغ" تراجعا بنسبة 28,4 في المائة، فيما انخفضت "الصناعة الصيدلانية" و"صناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والمعدات" و"التعدين" على التوالي بنسبة 17,3 في المائة و6,6 في المائة و8 في المائة.

ومن جهة أخرى، ارتفع الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية بنسبة 7,4 في المائة، نتيجة الارتفاع المسجل في "الصناعات الاستخراجية الأخرى" بنسبة 7,5 في المائة، والرقم الاستدلالي ل"المعادن الحديدية" بنسبة 3,2 في المائة.

كما سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية ارتفاعا بنسبة 6,4 في المائة.

(ومع: 15 دجنبر 2025)

