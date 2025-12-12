الاثنين 15 دجنبر 2025

كشفت شركة الرباط الجهة للتنقل عن (Blassty)، وهو أول تطبيق مغربي مخصص لتنظيم وتحسين مجموع التنقلات الحضرية في الوقت الحقيقي داخل التجمع الحضري الرباط-سلا-تمارة.

وأوضح بلاغ للشركة أن هذه الخطوة تندرج في إطار "الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، التي تضع التنقل المستدام والابتكار وتحسين جودة عيش المواطنين في صلب الأوراش الهيكلية الكبرى للمملكة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن تطبيق (Blassty) صمم لمواكبة تحول العاصمة إلى حاضرة حديثة، مترابطة وسلسة، مبرزا أن هذا التطبيق يوفر تجربة تنقل "متكاملة وبديهية" من خلال توحيد جميع أنماط النقل الحضري ضمن منصة واحدة، وذلك لأول مرة داخل المملكة.

وأضاف أن التطبيق يمكن مستعمليه من الاطلاع في الوقت الحقيقي على مواعيد الحافلات والطراموي، وحساب المسار والحصول على رحلة مثالية - أحادية الوسيلة أو متعددة الوسائط - حسب وقت الوصول أو المسافة أو التكلفة، والاطلاع في الوقت الحقيقي على توفر مواقف السيارات، وتحديد مواقع دراجات الأجرة وطلبها بسهولة.

كما يتيح التطبيق تحديد مواقع محطات سيارات الأجرة على مستوى التجمع الحضري، وحجز سيارة أجرة إلى المطار، ومعرفة مواعيد قطارات النقل المكوكية الخاصة بالملاعب - التي تخدم المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في أيام المباريات، واكتشاف المعالم البارزة والسياحية لمدينة الرباط، بفضل المسارات المدمجة داخل التطبيق.

وخلص البلاغ إلى أنه بفضل تطبيق (Blassty) تصبح الرباط أول مدينة في المملكة تقدم "أداة رقمية متكاملة، حديثة وموثوقة"، قادرة على مواكبة سكانها وزوارها على حد سواء في جميع تنقلاتهم، سواء كانت يومية أو مهنية أو سياحية.

