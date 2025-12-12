Logo Logo
Lancement de "Blassty", première application de mobilité multimodale au Maroc

كشفت شركة الرباط الجهة للتنقل عن (Blassty)، وهو أول تطبيق مغربي مخصص لتنظيم وتحسين مجموع التنقلات الحضرية في الوقت الحقيقي داخل التجمع الحضري الرباط-سلا-تمارة.

وأوضح بلاغ للشركة أن هذه الخطوة تندرج في إطار "الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، التي تضع التنقل المستدام والابتكار وتحسين جودة عيش المواطنين في صلب الأوراش الهيكلية الكبرى للمملكة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن تطبيق (Blassty) صمم لمواكبة تحول العاصمة إلى حاضرة حديثة، مترابطة وسلسة، مبرزا أن هذا التطبيق يوفر تجربة تنقل "متكاملة وبديهية" من خلال توحيد جميع أنماط النقل الحضري ضمن منصة واحدة، وذلك لأول مرة داخل المملكة.

وأضاف أن التطبيق يمكن مستعمليه من الاطلاع في الوقت الحقيقي على مواعيد الحافلات والطراموي، وحساب المسار والحصول على رحلة مثالية - أحادية الوسيلة أو متعددة الوسائط - حسب وقت الوصول أو المسافة أو التكلفة، والاطلاع في الوقت الحقيقي على توفر مواقف السيارات، وتحديد مواقع دراجات الأجرة وطلبها بسهولة.

كما يتيح التطبيق تحديد مواقع محطات سيارات الأجرة على مستوى التجمع الحضري، وحجز سيارة أجرة إلى المطار، ومعرفة مواعيد قطارات النقل المكوكية الخاصة بالملاعب - التي تخدم المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في أيام المباريات، واكتشاف المعالم البارزة والسياحية لمدينة الرباط، بفضل المسارات المدمجة داخل التطبيق.

وخلص البلاغ إلى أنه بفضل تطبيق (Blassty) تصبح الرباط أول مدينة في المملكة تقدم "أداة رقمية متكاملة، حديثة وموثوقة"، قادرة على مواكبة سكانها وزوارها على حد سواء في جميع تنقلاتهم، سواء كانت يومية أو مهنية أو سياحية.

(ومع: 15 دجنبر 2025)

آخر الأخبار

اجتماع طارئ بآسفي لتفعيل التدابير الاستعجالية للحد من آثار الفيضانات و ضمان سلامة المواطنين

كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025".. جيل موهوب في رحلة بحث عن اللقب القاري

ارتفاع إنتاج الصناعات التحويلية بـ2,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025

تمديد فترة إيداع الترشيحات للاستفادة من الدورة الثانية من برنامج "صانع ألعاب الفيديو" برسم سنة 2026 إلى 21 دجنبر الجاري

الفلاحة الإيكولوجية .. التوقيع بالرباط على ست اتفاقيات شراكة لمواكبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي