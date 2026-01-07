الأربعاء 7 يناير 2026

افتتحت، يوم الأربعاء 07 يناير بالرباط، أشغال الملتقى العلمي الدولي حول "أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية".

وينعقد هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بدعم وشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، في سياق استضافة المملكة المغربية لكأس أمم إفريقيا 2025، والتحضير لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين سامين وخبراء وطنيين ودوليين يمثلون جهات بارزة، من بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، والأنتربول، واليوروبول، ومجلس أوروبا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وهيئة سلامة الملاعب الرياضية بالمملكة المتحدة، إلى جانب مسؤولين من قطاعات العدل والداخلية والأمن والرياضة من دول مختلفة وباحثين ومختصين في مجالات أمن الفعاليات الرياضية ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والجريمة المنظمة.

كما يشكل هذا الحدث مناسبة لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، سواء من الناحية الأمنية أو القانونية أو التنظيمية، في ظل التحولات التي يفرضها العصر الرقمي على هذا المجال.

ويسعى الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين المعنيين بأمن الفعاليات الرياضية، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة على المستويين الوطني والدولي، وتدارس التدابير الوقائية والاستباقية في هذا المجال، فضلا عن بحث دور الرياضة في الوقاية من التطرف العنيف والجريمة المنظمة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات علمية تتناول عدة محاور، من بينها الفرص والتحديات التي تطرحها الفعاليات الرياضية الكبرى في العصر الرقمي، ودور الرياضة في الوقاية من التطرف العنيف والجريمة المنظمة، والممارسات المعتمدة دوليا في مجال تأمين الأحداث الرياضية، والتدابير الوقائية والاستباقية لإدارة الحشود، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأمن السيبراني، والإطار القانوني والمعالجة القضائية للقضايا المرتبطة بأمن الفعاليات الرياضية، والتخطيط لاستضافة الفعاليات الرياضية خلال السنوات المقبلة.

وسيتم بالمناسبة عرض عدد من التجارب الدولية في مجال تنظيم وتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، من بينها تجربة كأس العالم قطر 2022، واتفاقية سان دوين لمجلس أوروبا المتعلقة بالسلامة والأمن في الفعاليات الرياضية، والتجربة البريطانية في إدارة أمن الملاعب.

(ومع: 07 يناير 2025)