الجمعة 12 شتنبر 2025

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الفترة من 14 إلى 21 نونبر المقبل بتطوان.

وذكر بلاغ للوزارة أن الترشيح للمشاركة في المسابقة الرسمية لهذه الدورة المنظمة بشراكة مع عمالة إقليم تطوان، مفتوحة في وجه الأعمال المسرحية الموجهة للكبار المنجزة من قبل الفرق المسرحية المغربية ما بين الدورتين ال24 وال25 للمهرجان.

وأضاف المصدر ذاته أن المشاركين في المسابقة الرسمية سيتبارون حول الجائزة الوطنية للمسرح التي تشمل أصناف التأليف، والإخراج، والسينوغرافيا، والملابس، والتشخيص- إناث، والتشخيص-ذكور، وجائزة الأمل والجائزة الكبرى.

وخلص البلاغ إلى أن على الفرق المسرحية الراغبة في المشاركة، موافاة قسم المسرح بمديرية الفنون بوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، 17، زنقة ميشليفن، أكدال – الرباط بملف الترشيح وذلك من 15 شتنبر إلى 03 أكتوبر 2025 (قبل الساعة الرابعة عصرا).

(ومع: 12 شتنبر 2025)