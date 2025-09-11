الجمعة 12 شتنبر 2025

انطلقت مساء الأربعاء 10 شتنبر بمدينة شفشاون، فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي لأفلام البيئة، بحفل تم خلاله توشيح عدد من المهتمين والمؤثرين المغاربة في عالم السينما والمسرح والفن والإعلام بدروع سفراء البيئة.

وهكذا وشح المهرجان، الذي تنظمه جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بتنسيق مع مجموعة الجماعات الترابية (تلاسمطان) ، وبدعم من المركز السينمائي المغربي ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، زينب شفشاوني موساوي، مخرجة أفلام وثائقية ، وليلى الخرواع، صحافية بالقناة الثقافية (الرابعة) ومقدمة برنامج (إيكولوجيكا)، وليلى الرحموني، أستاذة جامعية وباحثة في السينما بجامعة ابن طفيل، وعدنان حقون، إطار تربوي وفنان فوتوغرافي.

ويروم هذا التكريم، بحسب المنظمين، إثارة الانتباه للقضايا البيئية ليكون هؤلاء السفراء صوتا مدافعا عن البيئة، وفاعلا في نشر الوعي داخل المجتمع.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس جمعية (تلاسمطان) للبيئة والتنمية، عبد الإله التازي، أن هذه الدورة التي تنظم تحت شعار" مهرجان بدون بلاستيك" ستعرف عرض 24 فيلما في مختلف المسابقات تقارب مواضيع تتعلق بالحفاظ على البيئة ومحاربة آفة التلوث، تمثل عددا من البلدان هي الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، بالاضافة إلى العديد من البلدان العربية.

من جهته، أبرز رئيس مجموعة الجماعات الترابية (تلاسمطان) محمد السفياني، أن هذا المهرجان له دور مهم في نشر الثقافة والتربية والتوعية في مجال البيئة، مضيفا أن المجموعة، وفي إطار الشراكة مع الجمعية المنظمة لهذه التظاهرة، تنفتح على الجماعات القروية بإقليم شفشاون من بينها باب تازة وتلمبوط (أقشور) من خلال عرض أفلام بيئية وتنظيم ورشة تحسيسية للتعريف ب"جيوبارك" شفشاون وأهميته السياحية.

وعبر عن أمله في أن يصنف هذا المنتزه الجيولوجي هذه السنة ضمن الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ووفق السيد السفياني سيمثل ذلك اعترافا دوليا بالتضاريس الجيولوجية الفريدة للمنطقة، وسيثمن كذلك التنوع البيئي وكذا الموروث التاريخي والثقافي للمنطقة.

ويشار إلى أنه تم خلال حفل افتتاح هذه الدورة، الذي عرف حضور شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية، ومختصين وخبراء في البيئة والصناعة السينمائية، تقديم أعضاء لجنتي تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الاحترافية (الطويلة والقصيرة) التي تترأسها المخرجة المغربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية زينب شفشاوني موساوي.

وتضم هذه اللجنة، بالإضافة إلى رئيستها، الكاتب والناقد السينمائي المغربي نور الدين محقق، وأنجاه وفمان مديرة مكتب منظمة هنريش بول الألمانية، والصحفية المغربية ليلى الخرواع، وبيدرو فيوينتو، مدير المهرجان الدولي لأفلام البيئة بإسبانيا.

أما لجنة تحكيم المسابقة الدولية لأفلام الهواة ومسابقة أفلام المؤسسات التعليمية، فتترأسها ليلى الرحموني، وتضم المخرجة والصحفية التونسية المتخصصة في البيئة، مبروكة خذير، والمخرجة والمنتجة الإسبانية نوسيمو كولادو ، والمدير الإبداعي لمنصة (الجزيرة)، اللبناني، محمد علي درويش، و المغامر وصانع المحتوى البيئي المغربي عز الدين لمين.

ويطمح المهرجان، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 13 شتنبر الجاري ترسيخ موقعه كموعد سنوي قار في الأجندة السينمائية حيث تعرف هذه الدورة فضاء فريدا لعرض أعمال مبتكرة بعضها تعرض لأول مرة، فضلا عن تسليط الضوء على تقاطع السينما مع قضايا البيئة بعيون نسائية متعددة الخلفيات والتجارب، وذلك من خلال ندوة فكرية تسعى إلى استكشاف دور المرأة كصانعة للخطاب البيئي وفاعلة في مختلف مجالات الإعلام، السينما، البحث الأكاديمي والنضال المؤسساتي يشارك فيه باحثون وخبراء في المجال.

وتجدر الإشارة أن هذه الفعاليات السينمائية بتنوع برنامجها وانفتاحها على تشجيع الشباب والمؤسسات التعليمية بالوسطين الحضري والقروي على خوض غمار الإبداع السينمائي البيئي، والإسهام في بناء رصيد وطني في هذا المجال الحيوي.

(ومع: 12 شتنبر 2025)