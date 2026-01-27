الاثنين 26 يناير 2026

تم يوم الخميس 22 يناير 2026 تكريم العالم المغربي الدكتور كمال الودغيري من طرف وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بمنحه ميدالية القيادة الاستثنائية، في اعتراف رفيع بمساره العلمي اللامع وبإسهاماته المؤثرة في مشاريع استراتيجية شكّلت منعطفات حاسمة في استكشاف الفضاء وعلوم المستقبل.

ويكرّس هذا التتويج جهوده وتميّزه في القيادة العلمية لمشروع مختبر الذرات الباردة (Cold Atom Laboratory) ، أول مختبر لعلوم الفيزياء الكمية يُنشر في الفضاء، والذي يشرف عليه منذ سنة 2018 على متن محطة الفضاء الدولية. وقد فتح هذا المشروع غير المسبوق آفاقا ثورية في فيزياء الكم، ووضع أسسا جديدة لتقنيات المستقبل، لا سيما في مجالات الحوسبة الكمية والتطبيقات العلمية فائقة الدقة.

وبصفته عالما كبيرا في علوم الكواكب، بصم الدكتور كمال الودغيري خلال العقدين الأخيرين على حضور علمي وازن داخل وكالة ناسا، من خلال مساهمات نوعية في مهمات مرجعية شملت علوم الغلاف الجوي الكوكبي، والجاذبية، وعلوم الراديو والاتصالات الفضائية، فضلًا عن أدوار محورية في بعثات استكشاف المريخ التي شكّلت محطات بارزة في تاريخ البحث العلمي المعاصر.

ويُجسّد هذا التكريم قصة نجاح لافتة لأحد كفاءات مغاربة العالم، الذين يُثبتون أن التميّز العلمي المغربي قادر على الحضور بقوة في أرقى المؤسسات الدولية، والمساهمة الفعلية في رسم معالم المستقبل، بما يعزّز إشعاع المملكة ويُعلي رايتها عاليا في المحافل العلمية العالمية.