مضايق تودغى.. تحفة طبيعية في قلب الأطلس الكبير

الاثنين 26 يناير 2026

على بعد نحو خمسة عشر كيلومترا من مدينة تنغير، تبرز أعجوبة جيولوجية شامخة، تمنح الزائر مغامرة استثنائية خارج المسارات السياحية المعتادة.

ومن هناك تطل أخاديد مهيبة بجروف صخرية شاهقة يصل ارتفاعها إلى 400 متر، لتتيح للزائر العادي كما لعشاق الرياضات القصوى لحظات من الاستجمام وتغيير الأجواء وتجارب مليئة بالإثارة.

وللاستمتاع أكثر بعظمة هذه الجروف، يفضل البعض قطع هذا الممر الصخري سيرا على الأقدام وسط تضاريس مهيبة، فيما يختار آخرون خوض مياه وادي تودغى الباردة الذي يتخذ مساره داخل المضايق، قبل تذوق المأكولات المحلية أو اقتناء هدايا وتذكارات من مصنوعات تقليدية معروضة بعين المكان.

كما تعد مضايق تودغى جنة لعشاق المغامرة والرياضات القصوى، حيث يتحدون هذه التشكيلات الصخرية بحثا عن إحساس قوي ومختلف.

وقد تم تثبيت مسار تسلق مؤمن عند سفح الصخور لمنح تجربة تسلق فريدة للزوار المبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يقترح شباب من المنطقة مواكبة وإرشادا وتكوينا لكل من يرغب في تعلم التسلق، مع كراء المعدات وتوزيع كتيبات تتضمن معلومات حول هذه الرياضة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال تشافيس مارين، وهو متسلق إسباني قدم رفقة أسرته لاستكشاف هذه التحفة الجيولوجية، "إن الموقع يوفر تجربة تسلق فريدة ومثيرة ولا تنسى".

وعبر عن سعادته باستقبال الساكنة الحار وبالمنظر الرائع، مضيفا أن هذه التجربة راقته كثيرا.

من جانبه، عبر سيدريك، وهو سائح فرنسي يزور الموقع للمرة الثانية، عن الإحساس ذاته، قائلا "أنا من جزيرة إيل دوري، حيث يختلف المشهد الطبيعي تماما عن مضايق تودغى وجروفها المهيبة".

وأكد أنه يرغب خلال إقامته في ممارسة أنشطة المشي الجبلي والسياحة بالدراجات.

وقبل الوصول إلى مضايق تودغى، يحظى الزائر بمتعة اكتشاف واحة تنغير الخضراء وجبالها ذات الألوان المغرية والمائلة إلى الحمرة، التي تتخللها قرى مبنية بالطين وقصور وقصبات تاريخية.

وإذا كانت هذه الوجهة السياحية قد حجزت مكانة متميزة ضمن خريطة السياحة الوطنية والدولية، فإن عددا من المهنيين يعتبرون أن المنطقة ما تزال تزخر بإمكانات غير مستغلة، مما يبرز أهمية تعزيز حملات التواصل والتسويق الترابي القائمة على الصناعة الثقافية، والسردية (storytelling)، والمشاريع الرائدة.

كما دعوا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز جاذبية المنطقة سياحيا، بهدف جعل المضايق وجهة قائمة بذاتها ومعلمة سياحية دائمة، بدل أن تظل مجرد محطة عبور على طريق الرحلات السياحية نحو مرزوكة (إقليم الرشيدية) ومنها.

ووعيا بالأهمية السياحية والبيئية لهذه الوجهة، أعدت الجهات المعنية مخططا لتهيئة الموقع الطبيعي لمضايق تودغى وتثمينه سياحيا.

وبحسب الشركة المغربية للهندسة السياحية، فإن هذا المخطط، القائم على تنمية منسجمة ومستدامة، يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تهيئة المضايق وتثمينها سياحيا، وإعادة هيكلة الأنشطة القائمة، وتطوير الأنشطة والجاذبيات السياحية وتنويعها.

وفي إطار هذا المشروع، يرتقب تنظيم فعاليات تنشيطية، من قبيل إحداث ممر زجاجي معلق (skywalk)، وسلم هوائي معلق (skyladder)، وألعاب ترفيهية موجهة للزوار، إلى جانب إحداث مسالك ومواقف للسيارات ووضع التشوير، مع تفضيل مواد بناء منسجمة تماما مع خصوصيات هذا الموقع الطبيعي.

ومع: 26 يناير 2026

