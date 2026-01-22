الحكومة تؤكد أن تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية والأساسية خلال شهر رمضان المقبل سيكون عاديا ومنتظما

الجمعة 23 يناير 2026

أكد عدد من الوزراء عقب انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق الداخلية، يوم الخميس 22 يناير، بالرباط، استعدادا لشهر رمضان المبارك، أن تموين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية والأساسية خلال الشهر الفضيل سيكون عاديا ومنتظما.

وأبرزوا، في تصريحات للصحافة، أن المخزون الوطني من مختلف المواد الاستهلاكية والطاقية يغطي الحاجيات لعدة أشهر، معلنين عن تعبئة شاملة وتكثيف لعمليات المراقبة للتصدي لأي ممارسات غير مشروعة قد تمس بصحة وسلامة المستهلك أو تخل بقواعد المنافسة.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة " سهرت على توفير كافة المواد الأساسية بمخزون استراتيجي يغطي ما بين شهرين وأربعة أشهر "، مسجلة استقرارا في أسعار غالبية المواد مقارنة بشهر رمضان من السنة الماضية، مع رصد انخفاض ملحوظ في أثمان الدواجن وبعض أنواع القطاني.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة البين - وزارية تواصل اشتغالها اليومي لمراقبة أسواق الجملة والتقسيط، كاشفة أن عمليات المراقبة المنجزة خلال الأسابيع الأخيرة فاقت 30 ألف عملية وأسفرت عن ضبط أزيد من 2200 مخالفة.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جميع المواد الاستهلاكية متوفرة بكميات كافية لتلبية الحاجيات الوطنية، مشيرا إلى اتخاذ تدابير استباقية لضمان التموين العادي، من بينها تقليص تصدير بعض المواد لتعزيز الوفرة في السوق الوطنية، وضمان أسعار مناسبة في متناول المواطنين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن السلطات العمومية واللجان المختصة ستكثف عمليات المراقبة، التي ستوجه بشكل خاص نحو السلع التي تعرف إقبالا كبيرا أو تلك المستوردة بكثافة خلال الشهر الفضيل، وذلك لضمان استقرار الأسعار والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة.

من جانبه، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الوقع "الجد إيجابي" للتساقطات المطرية الأخيرة على سير الموسم الفلاحي، ما يبشر بعرض وافر وبجودة عالية لمختلف المنتوجات، مؤكدا أن أثمنة المواد الغذائية ستكون "في المتناول" وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل تحسن الظروف المناخية ووفرة الإنتاج.

بدوره، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن مصالح الوزارة منخرطة بشكل فعلي في أشغال اللجان المحلية للمراقبة، مع تفعيل آليات اليقظة الصحية وفق دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لضمان السلامة الغذائية للمنتجات المعروضة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى إطلاق حملات تحسيسية حول طرق الاستهلاك السليم وتوجيه المصابين بالأمراض المزمنة، مؤكدا في الوقت ذاته السهر على التتبع الدقيق لمخزون الأدوية التي تعرف استهلاكا مرتفعا خلال شهر رمضان لتفادي أي خصاص محتمل.

من جهة خرى، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن احتياطي المواد من الغازوال والبنزين يغطي أكثر من 45 يوما من الاستهلاك، إلى جانب توفر احتياطات مهمة من غاز البوتان.

وأشارت إلى أن السلطات المينائية تمكنت من تجاوز تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة التي أخرت وصول إمدادات تعادل 25 يوما من الاستهلاك إلى ميناءي المحمدية والجرف الأصفر، حيث جرى تفريغ حمولة البواخر بنجاح لتعزيز المخزون الوطني وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء والمحروقات في أحسن الظروف.

من جانبها، أفادت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش، بأن النسخة الثامنة من مبادرة "حوت بثمن معقول" ستستهدف، خلال شهر رمضان المقبل، توزيع ما يقارب 5 آلاف طن من الأسماك المجمدة، مبرزة أنه، في إطار التدابير الاستباقية الرامية إلى ضمان وفرة سمك السردين التي تعرف طلبا مرتفعا خلال هذه الفترة، تم اتخاذ قرار وقف تصدير السردين المجمد وتوجيهه نحو السوق الوطنية، وذلك لتجاوز النقص الذي يسجل عادة في المصايد خلال الأشهر الأولى من السنة، تزامنا مع فترة الراحة البيولوجية التي ستنتهي منتصف شهر فبراير المقبل.

وفي السياق ذاته، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، أمينة فكيكي، أن الأسواق ستشهد وفرة ملحوظة في الأسماك الطرية خلال الشهر الفضيل، موضحة أن المكتب يحرص على توفير أحسن ظروف التسويق وتسريع وتيرة التوزيع عبر شبكة أسواق الجملة المنتشرة على الصعيد الوطني، بما يسهل وصول المنتوجات البحرية إلى المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عبد الله الجناتي، أن المكتب باشر تعبئة شاملة لمختلف مصالحه الخارجية استعدادا لشهر رمضان، شملت تعزيز الموارد البشرية واللوجستية وتجهيز المختبرات، بهدف تشديد المراقبة على السلامة الصحية للمواد الغذائية داخل وحدات الإنتاج والمطاعم وفي إطار عمل اللجان المختلطة.

وبخصوص المنتجات النباتية الأساسية، أكد المدير العام للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بلال حجوجي، أن السوق الوطنية مزودة بمخزونات كافية من الحبوب ومشتقاتها والقطاني الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، مبرزا توفر هذه المواد بكميات مهمة واستقرار أسعارها في الأسواق.

(ومع: 22 يناير 2025)