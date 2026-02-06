الجمعة 6 فبراير 2026

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة تتابع التطورات المتعلقة بموضوع الفيضانات التي تعرفها بعض مناطق المملكة، مؤكدا أنها ستواصل تتبع الوضع عن كثب، وستظل معبأة لاتخاذ كل الإجراءات من أجل مواكبة هذا الموضوع من مختلف جوانبه.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله على العناية التي يوليها لهذا الموضوع من خلال إعطاء تعليمات جلالته السامية للتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين لتأطير عملية الإجلاء ونقل المواطنين.

كما ثمن مختلف التدخلات التي قامت بها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطات العمومية من أجل حماية المواطنين وصون سلامتهم، وضمان أمنهم في مواجهة تداعيات الظروف المناخية الاستثنائية.

