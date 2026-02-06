Logo Logo
كمال الودغيري في "ضيف جواز الشباب" : مسار علمي مُلهم

يستضيف برنامج "ضيف جواز الشباب" العالِم المغربي ذي الإشعاع الدولي كمال الودغيري، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، على الساعة التاسعة مساءً، في لقاء استثنائي يسلّط الضوء على مسار علمي متميّز يجسّد التفوّق المغربي على الصعيد العالمي.

ويُعدّ الدكتور الودغيري من الكفاءات العلمية الرفيعة داخل NASA، حيث راكم خبرة تزيد عن عشرين سنة في مجالات الفيزياء الفضائية والتقنيات العلمية المتقدمة. وقد تُوِّج هذا المسار مؤخرًا بحصوله على ميدالية القيادة من NASA، تقديرًا لإسهاماته العلمية والقيادية البارزة، ولا سيما من خلال قيادته لـ مختبر الذرات الباردة (Cold Atom Laboratory)، أوّل مختبر للفيزياء الكمية يتم تشغيله في الفضاء.

ومن خلال هذا اللقاء، يؤكّد جواز الشباب دوره كمنصّة وطنية تُحوّل الإلهام إلى فرصة، عبر تمكين الشباب من التواصل المباشر مع شخصيات مغربية ودولية وازنة، وتقاسم تجارب ناجحة، واكتساب مفاتيح التميّز والطموح في عالم سريع التحوّل.

ويُعدّ جواز الشباب تطبيقًا أطلقته وزارة الشباب، والثقافة، والتواصل، يهدف إلى توسيع آفاق الشباب وتعزيز ثقتهم في قدراتهم، من خلال إتاحة خدمات وامتيازات وبرامج ملهمة، وبناء جسور حقيقية بين المعرفة والتجربة والفرص.

سيتم بث هذا اللقاء عبر منصة جواز الشباب وصفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القناة الرسمية على YouTube عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/@PassJeunes-officiel
 

