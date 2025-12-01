الاثنين 1 دجنبر 2025

حطت الحملة الوطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات الرحال، اليوم السبت بالعيون، في محطتها الثانية، وذلك تحت شعار "العنف الرقمي ضد النساء والفتيات: جائحة رقمية صامتة".



وتأتي هذه القافلة في إطار حملة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "ما نسكتوش على العنف"، في نسخة 2025 التي اختارت هذه السنة تسليط الضوء على العنف الرقمي (أو العنف الذي تيسره التكنولوجيا)، باعتباره عنفا حقيقيا وجائحة صامتة تهدد المجتمع.



وستواصل هذه القافلة الوطنية، التي انطلقت من مدينة الداخلة يوم 27 نونبر الجاري، مسارها عبر مختلف جهات المملكة ضمن برنامج يمتد إلى 12 جهة، 12 مدينة و36 محطة للتفاعل والإنصات والتحسيس والتوعية (جامعات، ساحات عمومية…).



وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع الإبلاغ عن العنف الرقمي، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي.



وأبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، توفيق البرديجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والنهوض بحقوق النساء والفتيات، سواء على الإنترنت أو خارجه.



وأوضح البرديجي أن اختيار المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون لإطلاق هذه الحملة على مستوى اقليم العيون، يعكس الالتزام بالعمل الوثيق مع الأساتذة والطلبة، لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسة.



وأضاف أنه تم تحسيس الطلبة بحجم الظاهرة، والمخاطر التي تحذق بها، وكيفية حماية أنفسهم، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ مبادرات أخرى مع الشركاء المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني.



وخلال هذه المحطة، تم أيضا تنظيم حملة تحسيسية بساحة أم السعد لفائدة النساء والفتيات عبر سيارة خاصة لهذا الغرض حيث تم توزيع منشورات ومطويات للتوعية توضح كيفية تجنب الإساءة عبر الإنترنت وحمايتهن منها، وتحسيسهن بخطورة هذه الجائحة.



وتسعى الحملة، من خلال القافلة وعروض " المابينغ " والأروقة والدعامات الورقية والفيديوهات التوعوية بتقنية Motion Design والشهادات التي استخدمت نظ م الذكاء الاصطناعي في تجسيد شخصياتها ضحايا العنف الرقمي، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذا النوع من العنف وكسر جدار الصمت، لإيصال رسالة واضحة: "العنف الرقمي عنف حقيقي. السكوت عنه يضاعف ضرره. التبليغ مسار الإنصاف".