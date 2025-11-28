القافلة الجهوية للتعريف بنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحط الرحال بالقنيطرة

الجمعة 28 نونبر 2025

حطت القافلة الجهوية للتعريف بالنظام الجديد للدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الرحال، يوم الجمعة 28 نونبر بالقنيطرة، في ثاني محطة لها على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة.

وتندرج هذه القافلة، المنظمة بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار، في إطار التعريف بآليات الاستثمار الجديدة من خلال نظام الدعم الموجه للمقاولات، والذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تنزيلا للميثاق الجديد للاستثمار.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات سيمكن من تعزيز الدينامية الاستثمارية التي تعرفها المملكة، مما يعكس توجها واضحا للارتقاء بالاستثمار.

وأضاف السيد زيدان، أن هذه الدينامية الاستثمارية ستعود بالنفع على الجهة والإقليم، كوجهة ذات قيمة مضافة عالية، خاصة في مجال صناعة السيارات والتنقل الكهربائي، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة، وذلك بفضل التوفر على بنية تحتية حديثة وبمعايير عالمية، وعرض تكويني غني ومواكب لاحتياجات المستثمرين.

كما اعتبر أن هذا الزخم الاستثماري يعد فرصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، للاستفادة من هذا النظام الجديد وتطوير نشاطهم الاقتصادي وتنويعه، بفضل المؤهلات التي تتيحها الجهة في مختلف قطاعاتها الإنتاجية.

من جهته، أكد عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، أن إقليم القنيطرة أصبح يشكل قطبا اقتصاديا رائدا على الصعيدين الجهوي والوطني بفضل ما يوفره من بيئة استثمارية واعدة لمختلف القطاعات، مدعومة بمؤهلات طبيعية وموقع استراتيجي ومناخ أعمال متميز، مما يشكل فرصة مشجعة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ودعا السيد المزيد، بهذه المناسبة، السلطات والمصالح اللاممركزة، وكذا الشركاء في القطاع الخاص، إلى بذل مزيد من الجهود في مجال الدعم والمؤازرة والترشيد، وتمكين حاملي المشاريع من مواكبة إدارية فعالة ت يسر مسارهم، بما يضمن مساهمتهم في النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

من جانبه، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محسن بنجلون، عرضا مفصلا حول آليات النظام الجديد، سلط فيه الضوء على شروط الاستفادة، وأنواع المنح المتاحة (منحة الدعم، منحة إحداث مناصب شغل قارة، والمنحة الترابية، ومنحة الأنشطة ذات الأولوية)، والخطوات العملية لإيداع الملفات عبر المنصة الرقمية https://www.cri-invest.ma/.

وحضر هذا اللقاء فاعلون جهويون في منظومة الاستثمار، من ممثلي مؤسسات عمومية، و مصالح لاممركزة، وغرف مهنية، بالإضافة إلى ممثلين للمؤسسات البنكية، والقطاع الخاص والجمعيات المهنية، كما عرف هذا اللقاء حضورا وازنا للمقاولين والمستثمرين المحليين.

وشهد اللقاء تفاعلا واسعا ونقاشا معمقا مع المقاولات والحاضرين، حول الإنجازات في مجال الاستثمار وكذا التحديات المطروحة، بما يعزز انخراط الفاعلين الاقتصاديين في تفعيل هذا النظام والاستفادة من إمكاناته.

يذكر أن محطة القنيطرة تأتي في إطار سلسلة القوافل الجهوية، التي أطلقتها وزارة الاستثمار التقائية وتقييم السياسات العمومية بالرشيدية في 11 نونبر الجاري، خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وستواصل هذه القافلة الجهوية جولتها خلال الأسابيع المقبلة عبر أقاليم وعمالات جهة الرباط سلا القنيطرة.

(ومع: 28 نونبر 2025)