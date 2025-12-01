هاكاتون يجمع طلبة جامعة الأخوين حول حلول بنكية مبتكرة

الاثنين 1 دجنبر 2025

شارك اثنان وأربعون طالبا، نهاية الأسبوع، في هاكاتون نظمته جامعة الأخوين بإفران حول موضوع "تصميم حلول مبتكرة لخلق تجربة بنكية سلسة ومالية مدمجة".



وانكب المشاركون في هذا الهاكاتون، المنظم بشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي، على مدى يومين من التفكير والنمذجة والمواكبة، على تطوير حلول مبتكرة مرتبطة بمفهوم “المالية المدمجة”، التي تقوم على إدماج الخدمات المالية داخل منصات غير مالية، بما يتيح تقديم خدمات الأداء والقروض أو التأمينات مباشرة ضمن مسار المستخدم.



ومكنت الجلسة الختامية لتقديم العروض، التي أقيمت الأحد، المشاركين من تقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء من القطاع البنكي ومجال الابتكار.



وعادت الجائزة الأولى للهاكاثون لتطبيق هاتفي آمن يتيح للشباب والطلبة والمجموعات الصغيرة تدبير الأموال المشتركة بكل شفافية.



ومنحت الجائزة الثانية لنظام "مظاريف الميزانية الذكية" الذي يقدم توصيات شخصية وأدوات ادخار مشتركة وآمنة. أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب منصة ت حول عمل الطلبة إلى مهام مستقلة ومنظمة تمكن الشباب من اكتساب مهارات عملية وتحقيق دخل في الوقت نفسه.



وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت مديرة قابلية التشغيل بجامعة الأخوين، حنين دوبرات، أن موجهين ومهنيين من القطاع البنكي رافقوا الطلبة وقدموا لهم خبراتهم، مما ساهم في بلورة مشاريع ملموسة ومبتكرة تجسدت في نماذج أولية "جاهزة تقريبا للإطلاق".



وأضافت المسؤولة أن الطلبة عملوا أيضا على إعداد خطط عمل شملت تقييم التكاليف، ودراسة الجدوى، والفوائد المحتملة بالنسبة للبنك، مؤكدة جودة مسار التعلم المعتمد خلال هذا الحدث.



وأشارت إلى أنها "تجربة تشكل قيمة مضافة للطلبة، إذ تمكنوا من اكتساب خبرة أولية، وفي الوقت نفسه يعزز هذا الحدث الجسور بين عالمي الجامعة والمقاولة".



من جهتها، أكدت مديرة قطب الاستراتيجية والتطوير والابتكار ببنك القرض العقاري والسياحي ، مريم العروسي الإدريسي، أن هذا الحدث يمثل المحطة الأولى من مبادرة أطلقتها المؤسسة البنكية عبر جولة جامعية وطنية تهدف إلى تحفيز الابتكار داخل الأوساط الأكاديمية وتعزيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الجامعية.



وأوضحت أن هذه المحطة الأولى، التي احتضنتها جامعة الأخوين، اختيرت وفق محور المالية المدمجة، مضيفة أن هذا الاختيار نابع من "الشراكة القوية التي تربط البنك بهذه الجامعة منذ سنوات".



وأبرزت أن هذه الشراكة تتجسد من خلال فعاليات متواصلة يستفيد خلالها الطلبة من تأطير خبراء مهنيين يساعدونهم على تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية عملية.



وفيما يتعلق بالمشاريع المشاركة، أشارت العروسي الإدريسي إلى أن 14 مجموعة تضم حوالي ثلاثة طلبة قدمت عروضها خلال فترة بعد الظهيرة، مبرزة جودة الأفكار وقيمة المشاريع التي سيتم احتضان أكثرها قابلية للتنفيذ من طرف البنك.



ومن جانبه، قال أمجد بنعبد الله، طالب بجامعة الأخوين وعضو الفريق الفائز بالجائزة الأولى، إن فريقه اشتغل على تطوير تطبيق يساعد الشباب المغاربة على تدبير مشاكلهم المالية اليومية بشكل أفضل.



وأوضح أن الكثير من الشباب يواجهون صعوبات في توزيع ميزانيتهم وتدبير مصاريفهم، مؤكدا أن التطبيق الذي قاموا بتطويره يمكن أن يشكل حلا عمليا ومتاحا للاستجابة لهذه الحاجيات.

ومع: 1 دجنبر 2025