الثلاثاء 9 دجنبر 2025

أكد مشاركون في جلسة نظمت، يوم الاثنين 08 دجنبر بالرباط، في إطار الدورة الرابعة من الأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل، أن كرة القدم تشكل قاطرة حقيقية لإدماج الشباب وتعزيز التماسك والتحول الاجتماعي.

ويندرج هذا الحدث المنظم، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار تسليط الضوء على أهمية كرة القدم التي تجاوزت بعدها الترفيهي، لتصبح قطاعا ذا أثر قوي، قادرا على دعم التحولات الهيكلية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وسلط المتدخلون، خلال هذا اللقاء الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الكيفية التي تعمل بها الرياضة، لا سيما كرة القدم، على توحيد صفوف الشباب وتسهم في إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال غرس قيم ومبادئ أساسية تمكنهم من بناء مسار مهني ناجح.

وفي كلمة بالمناسبة، قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، محمد وهبي، إنه يعتمد مقاربة رياضية وإنسانية تقوم على شعار "الإيمان والعمل والنجاح"، لافتا إلى أن هذه المبادئ الثلاثة تشكل ركائز أساسية لنجاح أي مسار مهني في أي مجال.

وأكد السيد وهبي أنه لا يمكن تحقيق النجاح دون الإيمان بالنفس، وإذكاء روح العمل الجماعي، مشددا على الأهمية المحورية لهذا العامل وعلى ضرورة مجابهة التحديات والصعوبات وعدم الاستسلام للإحباط.

كما أبرز ضرورة الاعتماد على رؤية واضحة للهدف المنشود والانخراط الكامل في العمل، موضحا أن النجاح ليس سوى تتويج لمسار طويل من التحلي بالشجاعة والمثابرة.

من جانبه، أشاد الدولي المغربي السابق مصطفى حجي بالحضور المتزايد للنساء في مجال الرياضة عموما، وكرة القدم على وجه الخصوص، مبرزا أن هذه الرياضة، التي كانت تعتبر في السابق حكرا على الرجال، أصبحت اليوم رافعة قوية للتحول الاجتماعي.

وتحدث حجي عن بداياته في عالم كرة القدم، مؤكدا أن ممارسة الرياضة علمته عدم الاستسلام رغم مختلف العراقيل، وتنمية العديد من المهارات الكفيلة بإثبات الذات.

كما أجمع المتدخلون، خلال هذه الجلسة، على أن كرة القدم باتت تشكل في الوقت الراهن أداة لتسريع التنمية والتحول في المجتمعات، مشددين على الدور المحوري للإعلام الرياضي في النهوض بكرة القدم الإفريقية.

وتروم هذه الدورة الرابعة للأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل، المنظمة على مدى يومين، تحت شعار" الرياضة والتنمية في إفريقيا.. كرة القدم كأداة للادماج الاجتماعي والاقتصادي"، إبراز التجربة المغربية من خلال الإنجازات التاريخية لأسود الأطلسية في كأس العالم قطر 2022 وتتويج المنتخب الوطني U20 عالميا، ما يشكل مصدر إلهام لوضع استراتيجيات إفريقية تتوافق مع كل سياق وطني.

ويتضمن برنامج هذ الأيام عقد جلسات حول عدة مواضيع،تهم لاسيما "الرياضة رافعة للاستثمار والتشغيل والنمو في إفريقيا" و"الرياضة رافعة للاندماج الاقتصادي"، و"الدبلوماسية الرياضية، إشعاع وجاذبية عالمية"، إلى جانب تنظيم ورشات عدة.

(ومع: 09 دجنبر 2025)

