الدورة العاشرة لمهرجان السعيدية السينمائي "سينما بلا حدود" من 4 إلى 7 شتنبر المقبل

تنظم جمعية الأمل للتعايش والتنمية خلال الفترة من 4 إلى 7 شتنبر المقبل، الدورة العاشرة لمهرجان السعيدية السينمائي "سينما بلا حدود".



وذكر بلاغ للمنظمين أن هذه الدورة تنظم بدعم، على الخصوص، من وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وعمالة بركان، والمجلس الجهوي للسياحة.



وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورة تتوخى المساهمة في تنشيط المجال الفني والثقافي بالسعيدية، وتوفير فرصة للجمهور للتعرف على جديد الفن السابع واللقاء بالفنانين والمخرجين المغاربة والأجانب المشاركين.



وتضم لجنة التحكيم هذه الدورة برئاسة المخرج والمنتج علي الصافي، كلا من المخرج محمد اليونسي، والمخرج محمد بوزكو، والفنانة الممثلة فاطمة عاطف، والصحفية نادية أبرام، فيما تشارك في الدورة أفلام من المغرب وتونس وفرنسا وبلجيكا ومصر والأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان.



وستعرف مسابقة الدورة مشاركة 18 فيلما منها ستة أفلام طويلة و12 فيلما قصيرا تتبارى على جوائز تقديرية لأحسن إخراج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل وممثلة، وجائزة لجنة التحكيم، بالإضافة إلى "جائزة الجوهرة الزرقاء الكبرى" للفيلم الطويل، و"جائزة البرتقال" للفيلم القصير.



وستشهد الدورة أيضا تكريم المخرج كمال كمال، والممثلة فاطمة عاطف احتفاء بعطائهما في السينما على مدى سنوات طويلة.



كما ستنظم على هامش المهرجان عدة ندوات ولقاءات وموائد مستديرة حول مواضيع "السينما المغربية الناطقة بالأمازيغية أي آفاق مستقبلية"، و"الصناعة السينمائية في المغرب: الجهة الشرقية نموذجا"، و"المرأة في السينما المغربية".

