- احتضنت ساحة الأمم المتحدة بقلب العاصمة الاقتصادية، مساء أمس الخميس، السهرة الافتتاحية للدورة 13 من مهرجان نجوم كناوة، بحفل متميز جمع أسماء لامعة ومواهب صاعدة في الموسيقى الكناوية.

وافتتحت هذه السهرة الأولى، التي عرفت حضورا جماهريا كبيرا يبرز عشق البيضاويين لهذا الموروث الفني الأصيل، بعرض موسيقي لمجموعة "جذور كناوة"، أعقبته وصلات للمعلم أيوب بوستة، والمعلم محمد العمري، والمعلم سعيد كبنتي، الذين جسدوا عمق المدرسة الكناوية وأصالتها.

وقبل السهرة الافتتاحية، انطلق المهرجان بكرنفال استعراضي افتتاحي على إيقاعات متنوعة جسدت تنوع وغنى الموروث الثقافي المغربي، وسط حضور جماهيري غفير.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت مديرة المهرجان شيماء لعوينة، أن هذه الدورة تأتي لتجدد الصلة بجمهور العاصمة الاقتصادية، مبرزة أن مهرجان نجوم كناوة ليس مجرد تظاهرة موسيقية، بل يعد فضاء للقاء الأجيال وتبادل الخبرات الفنية والثقافية، ونافذة لإبراز غنى التراث الفني الكناوي كأحد المكونات الأساسية للهوية المغربية.

وأضافت أن المهرجان يروم تثمين والحفاظ على هذا الفن العريق وتعزيز إشعاعه وطنيا ودوليا، من خلال برمجة متنوعة تنفتح على المواهب الصاعدة وتكرم في الوقت ذاته كبار المعلمين الذين حملوا المشعل لعقود طويلة.

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الجمعة وغدا السبت ببرمجة فنية غنية، يحييها معلمون بارزون يتقدمهم المعلم حميد القصري، أحد أبرز رموز هذا الفن، والمعلمة حليمة الكَورد التي تكرس حضور المرأة في هذا التراث العريق، إلى جانب المعلمين إسماعيل رحيل ومنصف بوبول وأنس لخصاصي وطه الضهوسة، وأمين الداوودي، فضلا عن فرقة "إسمكَان أنوار شتوكة".

كما تعرف دورة هذه السنة مشاركة DJ RAMAN، الذي من شأنه إعطاء لمسة معاصرة للبرمجة عبر عرض يمزج الإيقاعات الكناوية بروح الموسيقى الحديثة، في انعكاس واضح لتنوع هذه الدورة وغناها.

وعلى هامش المهرجان، ستقام ورشة إبداعية للأطفال ومعرض يسلط الضوء على تعاونيات الحرف اليدوية في الدار البيضاء.

وهكذا، يؤكد المهرجان، المنظم على مدى ثلاثة أيام بشراكة مع جماعة الدار البيضاء وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، وجهة الدار البيضاء-سطات، مكانته كفضاء للاحتفاء بفن كناوة باعتباره تراثا مغربيا غنيا يجمع بين الموسيقى والروحانيات والتقاليد، وحدثا يرسخ موقع العاصمة الاقتصادية كوجهة بارزة للفعل الثقافي والفني.

