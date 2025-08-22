الاثنين 25 غشت 2025

افتتحت، اليوم الأحد، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أشغال الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى المشاركين في هذه الدورة، والتي تلاها رئيس المعهد، السيد محمد بنونة.

وستتواصل أشغال الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي يوم غد الاثنين بجلسات علمية تحتضنها جامعة محمد الخامس، وستتمحور حول قضايا راهنة تهم المجتمع الدولي.

ومن بين هذه القضايا، "القواعد القانونية المتعلقة بالوقاية من الأضرار البيئية في الفضاءات الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية "، و" القانون الدولي للملكية الفكرية والأوبئة، لا سيما ما يخص ولوج الأدوية والتدابير الاستباقية لمواجهة المخاطر الصحية "، والوضع القانوني ووظائف الجمعيات العامة للدول الأطراف في المعاهدات".

ويعتبر معهد القانون الدولي، الذي تأسس في الثامن من شتنبر 1873 بمدينة غاند البلجيكية، أقدم مؤسسة قائمة في العالم تهتم بتطوير القانون الدولي. وتم الاحتفال في 2023 بمرور 150 سنة على تأسيسه، حيث ظل يواصل أنشطته باستثناء فترات الحربين العالميتين. ويضم المعهد نخبة من أبرز القضاة والخبراء والأساتذة الجامعيين في القانون الدولي.

ويتمتع المعهد بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ما يتيح له الإسهام المباشر في أشغال المنظمة الأممية.

جدير بالذكر أن المعهد سبق له أن حصل سنة 1904 على جائزة نوبل للسلام، اعترافا بدوره في تعزيز التحكيم بين الدول كآلية سلمية لحل النزاعات، ليكون بذلك أول مؤسسة في التاريخ تنال هذا التكريم المرموق.

ومع: 24 غشت 2025