السعيدية: منتدى لتعزيز روح المواطنة لدى الأجيال الصاعدة

تحتضن السعيدية، يومي 26 و27 غشت الجاري، منتدى للمواطنة لفائدة أطفال من مختلف جهات المملكة، مشاركين في مخيمات صيفية بهذه المدينة السياحية بجهة الشرق.



ويندرج هذا الحدث، المنظم بمبادرة من فرع جهة الشرق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الشباب ببركان، في إطار الاحتفال بعيد الشباب، والذكرى ال72 لثورة الملك والشعب، والذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء.



ويروم هذا الحدث تنمية روح المواطنة لدى الأجيال الصاعدة، والمساهمة في نشر القيم الوطنية وترسيخها في صفوف الناشئة، خاصة أبناء الجالية المقيمة بالخارج، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالانتماء والوحدة الوطنية.



وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير الإقليمي لقطاع الشباب ببركان، موحا مزيان، أن هذا المنتدى يندرج في إطار أنشطة برنامج "عطلة للجميع" الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم.



وأشار مزيان إلى أن حوالي 1200 طفلا يستفيدون من برنامج "عطلة للجميع" في مرحلته الخامسة بمدينة السعيدية، مبرزا أن المنتدى يهدف إلى المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة.



وتميزت أنشطة اليوم الأول من المنتدى، التي أقيمت بالمركز الوطني للتخييم بالسعيدية، على الخصوص، بتنظيم معرض للمهن للأطفال، والذي أتاح للمستفيدين من المخيمات الصيفية فرصة التعرف على بعض المهن والوظائف، بالإضافة إلى الجوانب العملية ودور كل وظيفة ومهنة في المجتمع.



وعرف هذا المنتدى، حضور مسؤولين وممثلي عدة قطاعات ومصالح إدارية وخارجية، منها قطاع الشباب، والصحة، والتربية الوطنية، والمياه والغابات، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبلدية السعيدية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.



وأضاف أن اليوم الثاني من المنتدى، سيشهد أمسية فنية كبرى يحتضنها قصر المهرجان احتفالا بعيد الشباب، وذكرى ثورة الملك والشعب، والمسيرة الخضراء.



من جهته، أكد رئيس فرع جهة الشرق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عبد العالي جابري، على أهمية تنمية روح المواطنة لدى الأطفال والشباب، مشيرا إلى الدور الهام الذي تضطلع به المواطنة في بناء المجتمع.



وبعد أن أشار إلى مشاركة فرع جهة الشرق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف في تنظيم هذا المنتدى الأول في السعيدية، أكد أن للإعلام والصحفيين دورا أساسيا في تعزيز قيم المواطنة وترسيخها.



وت عد المخيمات الصيفية، بالنسبة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، مدرسة للتعلم والقيم، وفضاء للتميز وتكوين الأجيال.



كما يتعلق الأمر بفضاء تربوي وتثقيفي يعمل على تعزيز قيم المواطنة وتنمية مهارات وقدرات الأطفال والمراهقين.

