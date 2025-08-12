الأربعاء 13 غشت 2025

تعيد المدن الذكية اليوم، باعتبارها منظومات رقمية حقيقية ترتقي بالتدبير الحضري بفضل التكنولوجيات الحديثة، تشكيل مستقبل المجالات الترابية المغربية، من خلال فتح آفاق جديدة للنمو.

وبعد انتقالها من مجرد رؤية مستقبلية إلى واقع ملموس، أضحت المدن الذكية تجسد بوابة نحو تعزيز الازدهار الاقتصادي، وإحداث فرص شغل مؤهلة، وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل ملحوظ.

وتساهم كل الابتكارات، من المستشعرات الذكية التي تحسن استهلاك الطاقة إلى الخوارزميات التي تسهل حركة المرور والمنصات الرقمية التي تقرب المواطنين من الإدارات، في بناء مدن أكثر كفاءة وإنسانية، مع تحقيق فوائد اقتصادية مهمة.

التكنولوجيا في صلب التحول

بفضل الذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن تجميع كم هائل من البيانات الأساسية في الوقت الفعلي: استهلاك المياه، حركة المرور، جودة الهواء، نسبة ارتياد الفضاءات العمومية، وغيرها.

وتغذي هذه البيانات أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التحليل والتنبؤ وتحسين الأداء الحضري، مما يحدث تحولا عميقا التدبير الحضري، بما يتيح استباق الإشكاليات وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الخبير في الاقتصاد المجالي والمستشار الاستراتيجي في التنمية، طارق أقديم، أن "الذكاء الاصطناعي يمكن من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وفعالية".

وأضاف أنه "بالموازاة مع ذلك، يعتبر الأمن السيبراني ركيزة أساسية في هذا التحول؛ فالمدينة فائقة الاتصال تكون أيضا أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية. ومن المستحيل تصور مدينة ذكية دون التفكير في حماية المعطيات، والسيادة الرقمية، ومرونة الأنظمة".

ومن شأن هذا الوعي بالجانب الأمني إعادة صياغة العلاقات القائمة بين الدولة والجماعات الترابية والمواطنين والشركات، من خلال إرساء أسس حكامة حضرية حديثة.

إنجازات ملموسة

أكد السيد أقديم أن المغرب "اغتنم بالكامل الإمكانات الاستراتيجية للمدن الذكية من خلال إطلاق عدة مبادرات في السنوات الأخيرة". مستشهدا بمدن الدار البيضاء والرباط وابن جرير التي تعد من بين المدن الأكثر تقدما، بفضل مشاريع مبتكرة في مجالات تدبير التنقل، والنفايات، والطاقة، والخدمات الإدارية الرقمية.

ويرى أن هذا الزخم يمتد تدريجيا إلى مدن أخرى، وفق مقاربة مختلفة، حيث تتقدم الحواضر الكبرى بمشاريع تجريبية طموحة، بينما تبلور مناطق أخرى حلولا تتكيف مع واقعها المحلي.

وأوضح أنه يمكن من خلال هذه المقاربة ضمان تنفيذ تدريجي وفعال، مع الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجارب.

ركيزة للتنمية البشرية

شدد الخبير على أن المدن الذكية، فضلا عن الابتكار التكنولوجي، تمثل محفزا للتنمية البشرية وركيزة لتعزيز كفاءات شبابنا.

ويفتح الطلب المتزايد على مجالات علم البيانات، والأمن السيبراني، والبرمجة، والتخطيط الحضري الرقمي، آفاقا جديدة لفرص عمل مؤهلة، مما يساهم في تنشيط النسيج الاقتصادي المحلي.

وعلاوة على ذلك، فإن تحول الخدمات الحضرية يحسن الحياة اليومية للمواطنين بشكل ملموس: مدن أكثر سلاسة، وإنارة أفضل، نظافة أكبر، وخدمات عمومية متاحة عن بعد... هذه كلها تغييرات ترتقي بعلاقة المواطن بمدينته.

نحو إستراتيجية وطنية مهيكلة

يندرج تطوير المدن الذكية في المغرب ضمن رؤية إستراتيجية تجمع بين الفرص والتحديات. ويعد الشمول المجالي والاجتماعي من الأولويات الأساسية فيها.

وفي هذا الصدد، شدد الخبير الاقتصادي على "ضرورة استفادة كافة المناطق والفئات من التقدم المحرز"، معتبرا أن رهانات التمويل والحكامة تظل أساسية، حيث إن إرساء البنيات التحتية الذكية يتطلب استثمارات مهمة، لكنه يفتح في المقابل فرصا جديدة للتعاون بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص والإدارات المركزية.

ويحفز هذا التآزر بروز نماذج مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يعزز الحكامة المحلية. ويظل تأهيل الموارد البشرية في صلب هذا التحول. وفي هذا الإطار، ذكر السيد أقديم بأن "المدينة الذكية لا تقتصر على المستشعرات والبرمجيات، بل أساسها رجال ونساء قادرون على تصميم هذه النظم وإدارتها وتطويرها".

وهذا البعد الإنساني يتطلب سياسات عمومية طموحة للتكوين ورفع الكفاءات الرقمية، بما يضمن تنمية مستدامة وشاملة.

ومن خلال الربط بين البنيات التحتية الرقمية، والتنمية الترابية، والإدماج الاجتماعي، تبرز المدن الذكية المغربية ليس فقط باعتبارها نقطة جذب اقتصادية جديدة، بل أيضا كأساس لنموذج حضري جديد يجمع بين الابتكار والازدهار والتماسك الاجتماعي، ويضع الذكاء الجماعي والتكنولوجي في صميم مستقبل المملكة.

