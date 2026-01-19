الاثنين 19 يناير 2026

سجل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية لتوسعة الشرايين التاجية (Angioplastie coronaire) على مستوى المؤسسة، تحت إشراف رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين.

ويعد هذا التدخل المتخصص محطة بارزة في مسار تطوير طب القلب التداخلي على صعيد جهة سوس ماسة، ويجسد المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز العرض العلاجي في مجال أمراض القلب والشرايين.

ويمثل هذا الإنجاز سابقة على المستوى الجهوي، حيث أصبح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس أول مؤسسة عمومية بالجهة قادرة على توفير هذا النوع من العلاجات الدقيقة وعالية التخصص، بما يساهم في تقليص تحويل المرضى إلى مراكز خارج الجهة، وتخفيف الأعباء الصحية والاجتماعية عنهم.

ويؤكد هذا التطور الطبي التزام المركز بتكريس مبدأ الولوج العادل والمنصف إلى العلاجات المتقدمة، وترسيخ مقاربة صحية حديثة وفعالة تضع صحة المواطن في صلب أولوياتها، وتعزز مكانة أكادير كقطب استشفائي جامعي مرجعي على المستويين الجهوي والوطني.

(ومع: 19 يناير 2025)