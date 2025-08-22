المساعدات الموجهة لسكان غزة "نموذج متفرد من الدبلوماسية الإنسانية" لجلالة الملك

الاثنين 25 غشت 2025

أكد الجامعي والخبير القانوني الكولومبي، إيرنان أليخاندرو أولانو غارسيا، أن المساعدات الإنسانية الإضافية التي تم إرسالها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة سكان غزة، تجسد "نموذجا متفردا من الدبلوماسية الإنسانية" لجلالته والتفاتة تؤكد مجددا الالتزام التاريخي للمغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية".

وأوضح الأكاديمي الكولومبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المساعدات الإنسانية، التي جرى إيصالها وتسليمها مباشرة إلى المستفيدين، تشهد ليس فقط على "الحس الإنساني الرفيع" لدى جلالة الملك، بل أيضا على قيادته المشهود بها على الساحة الدولية.

وأضاف أن هذه المبادرة الملكية النبيلة تجسد أيضا صورة المغرب باعتباره "فاعلا دوليا رئيسيا يجمع بين التضامن الفعال والمكانة السياسية، والنجاعة الدبلوماسية".

كما أشار السيد غارسيا إلى أن المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، تمثل "نموذجا بليغا في الالتزام إزاء الشعوب التي تواجه أزمات إنسانية طويلة الأمد".

