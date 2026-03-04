Logo Logo
L’Institut Royal pour la Recherche sur l’Histoire du Maroc lance un projet destiné à la publication d’articles issus de thèses de doctorat

أعلن المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، التابع لأكاديمية المملكة المغربية، عن إطلاق مشروع "نشر مقال من الأطروحة"، وذلك في إطار مشروع لدعم ومواكبة الباحثين الشباب في تاريخ المغرب في مرحلة ما بعد الدكتوراه.

وأوضح المعهد في بلاغ أن المشروع يقوم على أوراش تمكن هؤلاء الباحثين الشباب من تملك آليات تحويل جزء من أطروحاتهم إلى مقالات قابلة للنشر وفق المواصفات العلمية المتعارف عليها.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار المهام المنوطة بالمعهد والرامية إلى تطوير المعرفة التاريخية المتعلقة بتاريخ المملكة ونشرها.

وحسب المصدر ذاته، يشترط في المرشحين والمترشحات أن يكونوا قد ناقشوا أطروحاتهم في تخصص تاريخ المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة 2020-2026، وأن لا يكونوا قد سبق لهم نشرها.

ويتكون ملف الترشيح من طلب ترشح موجه إلى مدير المعهد، ورسالة تحفيزية، والسيرة الذاتية للمترشح، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، وملخص للأطروحة لا يتجاوز 20 صفحة، ونسخة إلكترونية بصيغة (PDF) من الأطروحة، وشهادة الدكتوراه أو شهادة تثبت مناقشة الأطروحة.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين إرسال ملف الترشيح إلى المعهد إلزاميا عبر الاستمارة الإلكترونية التي أعدت لهذا الغرض في أجل أقصاه 31 مارس 2026.

وخلص البلاغ إلى أن جميع الترشيحات المستوفية للشروط ستعرض على لجنة علمية تتولى الفحص والتقييم العلمي للمترشحين، واختيار من تتوفر فيهم الشروط العلمية للمشاركة في هذا المشروع، وفق معايير وضوابط يحددها المعهد، على أن يتم إخبار المرشحين المقبولين بتاريخ 20 أبريل 2026.

(ومع: 04 مارس 2026)

