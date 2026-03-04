الأربعاء 4 مارس 2026

في إطار اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين للخدمة العسكرية ابتداء من فاتح شتنبر 2026، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 سنة على الأقل و25 سنة كاملة في فاتح شتنبر 2026، أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية انطلقت يوم 2 مارس 2026 وستنتهي يوم 30 أبريل 2026.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية بأن اللجنة المركزية المكلفة بالإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، قامت خلال اجتماعها المنعقد بمقر وزارة الداخلية، بتاريخ 18 فبراير الماضي، بتحديد معايير استخراج لائحة الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين، مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين جهات المملكة.

وبهذه المناسبة، يدعو وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma) وذلك ابتداء من 2 مارس 2026.

كما يخبر وزير الداخلية الشباب، ذكورا وإناثا، المستوفين لشرط السن المذكور، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أنه يمكنهم ملء الاستمارة عبر نفس الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma)، وذلك طيلة الفترة المحددة لعملية الإحصاء، أي من يوم الاثنين 2 مارس 2026 إلى غاية يوم 30 أبريل 2026. ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

وفي الأخير، يخبر وزير الداخلية أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني (www.tajnid.ma).

(ومع: 04 مارس 2026)