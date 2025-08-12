المكتب الوطني للمطارات يفتح باب الولوج المباشر إلى تخصصين استراتيجيين في مهن الطيران

الأربعاء 13 غشت 2025

يفتح المكتب الوطني للمطارات، للمرة الأولى، باب الولوج المباشر إلى تخصصين استراتيجيين بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وهما "مراقبة الملاحة الجوية" و"إلكترونيك سلامة الملاحة الجوية".

وأفاد المكتب، في بلاغ، بأن هذين التخصصين باتا مدمجين ضمن المباراة الوطنية الموحدة، ليصبحا متاحين لجميع المرشحين، كما هو الحال بالنسبة لمسارات التخصصات الهندسية المعتادة.

وأضاف أن هذه الخطوة، التي تندرج ضمن استراتيجية "مطارات 2030"، تهدف إلى تكوين كفاءات عالية المستوى، لافتا إلى أن الولوج إلى هذين المسارين المتخصصين كان، قبل ذلك، يتم فقط بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد القبول الأولي في إحدى الشعب الثلاث التقليدية: الهندسة المعلوماتية، الهندسة الصناعية والإنتاجية، أو هندسة الكهرباء والإلكترونيك والاتصالات، وهو ما كان يحد من بروز وجاذبية هذين التخصصين.

وبفضل هذا الإصلاح، يسعى المكتب الوطني للمطارات إلى تثمين عملية انتقاء الكفاءات وتعزيز الملاءمة بين التكوين والاحتياجات التشغيلية.

كما يتوخى هذا التطور الهيكلي الارتقاء بمعايير الجودة والإعداد الأمثل للمهنيين المستقبليين بما يتوافق مع المتطلبات الدولية لقطاع النقل الجوي.

وقد تحقق هذا التحول الاستراتيجي بفضل دعم وزارة النقل واللوجستيك ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ومن خلال توسيع الولوج إلى هذه التخصصات الواعدة، يجدد المكتب الوطني للمطارات التزامه بمواكبة المواهب المغربية الشابة للمضي قدما نحو مسارات مهنية قيمة ومرتكزة على المسؤولية والابتكار، بما يفضي إلى الإسهام في تعزيز السيادة التقنية ورؤية المغرب في أفق 2030.



ومع: 13 غشت 2025

