الجمعة 26 دجنبر 2025

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الخميس بسطات، أن إنشاء مصنع "سيول" في المنطقة الصناعية واللوجستية "لوجينتيك" (LOGINTEK) بسطات، يعد تجسيدا لثقة المستثمرين الأجانب في الكفاءة المغربية.



وأبرز السيد زيدان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش زيارة للمنطقة الصناعية واللوجستية "لوجينتيك"، لتتبع التقدم المحرز في إنشاء مصنع "سيول"، الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في مجال صناعة المصاصات الصديقة للبيئة، أن هذا المشروع يجسد "اعترافا بالكفاءات المغربية والرغبة في إدماج الشباب في سلاسل القيمة، ضمن دينامية تنموية صناعية مستدامة".



وأوضح أن هذا المشروع يعد ثمرة زيارة ترويجية تم تنظيمها في كوريا الجنوبية في نونبر 2024، والتي شكلت فرصة لتسليط الضوء على المؤهلات التي تتوفر عليها المملكة وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مرجعية.



وأشار الوزير إلى أنه تم خلال هذه الزيارة إبرام اتفاقية شراكة في كوريا الجنوبية، أعقبها عقد عدة لقاءات تروم تقديم للمستثمر المؤهلات والمزايا الرئيسية التي تتميز بها المملكة، منها على الخصوص، الاستقرار، وجودة البنية التحتية ومؤهلات كفاءاتها الشابة.



وتابع أن هذه العوامل عززت قرار إحداث هذا المشروع الصناعي في المغرب، مبرزا أنه سيمكن الشركة من تسويق منتجاتها لدى سوق عالمية تقدر بنحو 2.5 مليار مستهلك.



وحسب السيد زيدان، فمن المنتظر أن يوفر هذا المشروع 300 منصب شغل مباشر ومئات مناصب الشغل غير المباشرة، بالإضافة إلى أنه سيمكن من تعزيز إدماج الكفاءات المغربية في سلاسل القيمة الصناعية. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن مجموعة من المهندسين المغاربة الشباب يتلقون بالفعل تدريبا خاصا في الخارج استعدادا لبدء عمليات الإنتاج بالمصنع الجديد.



من جانبه، أبرز سمير فلالي شهاد، الرئيس المدير العام لمجموعة ZINAFRIK Développement، الحاملة لمشروع "لوجينتيك"، أن هذه المنطقة الصناعية تساهم في تعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن المشروع ص مم كمنصة صناعية ولوجستية وتكنولوجية متكاملة، تهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين الوطنيين والدوليين.



وأشار إلى أن الموقع يضم حاليا شركات من جنسيات مختلفة، مضيفا أن هذا التنوع يعكس أهمية المملكة باعتبارها مركزا صناعيا ولوجستيا مرجعيا، يقدم منظومة متكاملة وحديثة ومتصلة.



وتعد "لوجينتيك" أول منطقة صناعية ولوجستية خاصة، متكاملة بالمغرب، حيث تجمع في موقع واحد بنيات تحتية للإنتاج، ومنصات لوجستية، وخدمات إدارية، وحلولا مخصصة للابتكار.



تتواجد منطقة "لوجينتيك" في قلب جهة الدار البيضاء-سطات، مما يمنحها موقعا استراتيجيا استثنائيا. فهي تبعد بحوالي 30 كيلومترا عن مطار محمد الخامس الدولي، و50 كيلومترا عن ميناء الدار البيضاء، ما يتيح للمنطقة وصولا مباشرا إلى أهم الأسواق العالمية. كما تتواجد بالقرب من الطريق السيار A7 والطريق الوطنية رقم 9، وخط سكة حديدية يمر بمحاذاة المنطقة من الجهة الشمالية.



ويضمن هذا القرب من أهم البنيات التحتية للنقل انسيابية لوجستية على مختلف المستويات: المحلية والوطنية والدولية، بما يساهم في تقليص آجال وتكاليف التنقل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المتواجدة بهذه المنطقة الصناعية.



وتعتمد المنطقة الصناعية "لوجينتيك" على نموذج متكامل مصمم لتبسيط وتسريع العمليات الصناعية واللوجستية. ويضم هذا النموذج، ميناء جافا تحت مراقبة الجمارك، ومنطقة لوجستية حديثة، وفضاء TIR مخصص للناقلين الطرقيين الدوليين، وتكنوبول يدعم الابتكار، فضلا عن شباك وحيد يجمع الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والأبناك، وشركات التأمين، ووكلاء الشحن.



كما تضم المنطقة مجموعة من الخدمات الهيكلية، بما فيها مركز بيانات، ومركز أعمال، وعيادة متعددة التخصصات، وفندق، ومركز تجاري، ومسجد، بما يوفر بيئة عمل متكاملة وفعالة.



وتطمح "لوجينتيك"، التي تستضيف بالفعل شركات صناعية رائدة من دول مختلفة، إلى إحداث ما بين 12.000 و15.000 فرصة عمل مباشرة، مؤكدة بذلك دورها الاستراتيجي في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية بجهة الدار البيضاء- سطات.

ومع: 26 دجنبر 2025