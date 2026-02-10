الثلاثاء 10 فبراير 2026

افتتحت يوم الإثنين 09 فبراير بالرباط، أشغال الدورة التاسعة للمنتدى الدولي للصناعة التقليدية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك تحت شعار "الصناعة التقليدية : نحو دينامية جديدة للاستثمار والتصدير ذات قيمة مضافة عالية".

ويهدف هذا المنتدى الدولي المنظم بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصـاد الاجتماعي والتضامني وبتنسيق مع مؤسسة دار الصانع، وحضر افتتاح أشغاله على الخصوص مستشار صاحب الجلالة أندري أزولاي وعدد من السفراء المعتمدين بالرباط، إلى إبراز المهارات الحرفية الموروثة عبر الأجيال، وكذا الاحتفاء بغنى وتنوع وأصالة إبداعات الصناع التقليديين المغاربة، مع تشجيع بناء الشراكات والتكامل بين الحرفيين ومختلف مكونات منظومة الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي التطور الذي يشهده قطاع الصناعة التقليدية الوطنية اليوم، وكذا الأوراش المتعلقة بالتثمين، والتكوين، والتصدير، ودعم الاستثمار في هذا القطاع.

وسجل السيد السعدي أن هذا القطاع يشغل 22 في المائة من اليد العاملة، ويسهم بـ 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، و7,6 في المائة كمعدل نمو الصادرات، و 10 في المائة من مداخل السياحة بالعملة الصعبة بفضل اقتناء المنتجات، مشيرا إلى أن نسبة النساء العاملات في القطاع تبلغ 54 في المائة.

وأكد تسجيل نمو قياسي غير مسبوق في الصادرات بفضل جميع الفاعلين، مشيرا إلى أن الأسواق الجديدة تشمل السوق الأمريكية التي تستقبل 49 في المائة من صادرات المغرب، والسوق الفرنسية 10,5 في المائة، وتركيا 6 في المائة.

من جانبها، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور أن الصناعة التقليدية حققت خلال سنة 2025 نتائج قياسية غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة صادرات الصناعة التقليدية المباشرة رقما قياسيا يناهز 1.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة مع 2024.

من جانبه، ذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، بأنه في إطار نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، للرفع من القدرة الإنتاجية لجل القطاعات الاقتصادية وخلق فرص الشغل اللائق، خاصة في الصناعة التقليدية، تم تصنيف أنشطة هذا القطاع الإنتاجية، الفنية والنفعية منها، ضمن فروع الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الدعم، وذلك على مستوى جميع جهات المملكة.

وأضاف أن الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية، باعتباره عمق الهوية المحلية وإمكانات إشعاعها عالميا، توفر اليوم فرص استثمار واعدة تجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي وضمان استدامة الأثر الاجتماعي، خاصة في مجالات تحديث وحدات الإنتاج والابتكار وربط أنشطتها بسلاسل القيم الحديثة المتعلقة بالاقتصاد الإبداعي والسياحة والثقافة.

من جهته، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن شعار هذه الدورة يعكس بوضوح التحول العميق الذي يعرفه هذا القطاع؛ حيث انتقل من منطق الحفاظ على الهوية فقط، إلى منطق التموقع الاقتصادي، ومن الإنتاج المحلي إلى منتوج موجه إلى الأسواق الدولية بقيمة مضافة عالية.

ولفت السيدة حجيرة إلى أن تمركز التصدير في بعض الجهات يفرض توسيع هذه الدينامية التصديرية لتشمل جميع جهات المملكة، تكريسا لمبدأ العدالة المجالية، خاصة في المناطق التي تشكل فيها الصناعة التقليدية رافعة اقتصادية أساسية، وذلك عبر تشجيع الشباب على التكوين الحرفي وإدماجهم في الحفاظ على الموروث الوطني.

وبدوره، أبرز رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية سيداتي الشكاف، أن التحدي المطروح اليوم لم يعد يقتصر على المحافظة على التراث أو تحسين ظروف الإنتاج فحسب، بل يتمثل أساسا في إرساء دينامية جديدة للاستثمار والتصدير، ترتكز على قيمة مضافة عالية، وجودة وابتكار، وقدرة تنافسية مستدامة.

وتابع أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من منطق الإنتاج المحدود إلى منطق الاستثمار المنتج، ومن التصدير الظرفي إلى تصدير منظم ومهيكل، ومن المنتج التقليدي في صورته الخام إلى منتوج عالي التقنية والقيمة يحمل هوية مغربية قوية وقابل للولوج إلى الأسواق الدولية الراقية.

ويتضمن برنامج هذا المنتدى، الذي يحضره أزيد من 500 ضيف من المغرب وخارجه، ويشارك فيه 62 من الصناع التقليديين والتعاونيات والمقاولات العاملة في مجال الصناعة التقليدية، على الخصوص ندوة وزارية تحت عنوان "قطاع الصناعة التقليدية : فرص استثمارية وتمويلية واعدة"، وندوة ثانية حول "الصناعة التقليدية المغربية والأسواق الدولية: استراتيجيات الولوج للأسواق ، التموقع والنمو المستدام"، فضلا عن توقيع اتفاقيات ومذكرات شراكة .

(ومع: 10 فبراير 2025)