جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: استئناف الدراسة بشكل حضوري بكل من طنجة والمضيق-الفنيدق والحسيمة ووزان

الثلاثاء 10 فبراير 2026

تقرر استئناف الدراسة بشكل حضوري، ابتداء من يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، بكافة المؤسسات التعليمية الواقعة بعمالة طنجة-أصيلة وإقليم الفحص-أنجرة، وبشكل جزئي بإقليمي وزان والحسيمة وعمالة المضيق-الفنيدق.

في هذا السياق أعلنت المديريتان الإقليميتان للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية بطنجة-أصيلة والفحص-أنجرة عن استئناف الدراسة حضوريا بكافة المؤسسات التعليمية الواقعة ضمن منطقة نفوذهما، فيما أعلنت المديريتان الإقليميتان بوزان والمضيق-الفنيدق عن استئناف الدراسة حضوريا بالمؤسسات الواقعة بالمجال الحضري، ومواصلة تعليقها بالمؤسسات الواقعة في الوسط القروي.

أما على مستوى المديرية الإقليمية بالحسيمة، فقد تقرر استئناف الدراسة حضوريا يوم غد الثلاثاء 10 فبراير بجماعات الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وآيت يوسف وعلي ولوطا وامرابطن والنكور وتيفروين وشقران وإزمورن وايت قمرة والرواضي وبني حديفة وزاوية سيدي عبد القادر وبني بوفراح وسنادة وبني جميل وبني جميل مكصولين، ومواصلة تعليق الدراسة بباقي الجماعات الترابية بسبب استمرار الاضطرابات المناخية.

وكانت المديريتان الإقليميتان بتطوان وشفشاون قد قررتا، يوم الأحد، تعليق الدراسة يومي الاثنين والثلاثاء، فيما قررت المديرية الإقليمية بالعرائش تعليق الدراسة ابتداء من يوم الاثنين بالمؤسسات الواقعة في تراب جماعة القصر الكبير بسبب الظرفية الاستثنائية الناتجة ارتفاع منسوب وادي اللوكوس.

(ومع: 10 فبراير 2025)