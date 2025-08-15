الاثنين 18 غشت 2025

حلت النسخة الثانية من مهرجان "سينما الشاطئ"، الذي يجوب عددا من مدن المملكة، مساء أمس السبت بطنجة.

وتحتفي هذه التظاهرة، التي تستمر لمدة يومين بمدينة طنجة والتي تسعى إلى تقريب الفن السابع من الجمهور عبر عروض مجانية في فضاءات مفتوحة، بتنوع وإبداع السينما الوطنية، عبر عرض أفلام مغربية حديثة حظيت بإقبال جماهيري كبير.

وقبل العروض السينمائية قدمت فقرات فنية، شملت عروضا موسيقية وأنشطة ثقافية الأمر الذي منح الجمهور فرصة للاستمتاع بتجربة فنية متكاملة تمزج بين السينما والموسيقى والتراث الحي.

وتم أمس عرض فيلمين مغربيين، هما : فيلم "البطل" للمخرج عمر لطفي، الذي يحكي قصة شخصية علي، الممثل الهاوي الذي يجد نفسه في موقف غريب بعد نشره لصورة "سيلفي" محرجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيلم "المسيرة الخضراء" للمخرج يوسف بريطل، الذي يسرد قصة فتاة تحمل اسم"مسيره"، التي صادف يوم مولدها تاريخ هذا الحدث التاريخي، وأحداث مغامرة والدتها "زهور" بحياتها لتضع مولودتها فوق رمال الصحراء المغربية.

وسيتم مساء اليوم عرض فيلم "404.01" للمخرج يونس الركاب، الذي تجري أحداث قصته حول "آمنة"، طبية جراحة شابة تجد نفسها في مواجهة لغز غامض يأتيها من المستقبل، إضافة إلى فيلم "أتومان" لأنور معتصم، أول عمل سينمائي مغربي يحكي عن الأبطال الخارقين، حيث تجسد شخصية "حكيم إمليل "، حكاية شاب يتمتع بقوى خارقة (هاكر) موروثة عن أجداده.

وفي هذا السياق، قالت منال شيهي، المديرة الجهوية لقطاع الاتصال بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن هذه التظاهرة السينمائية تندرج في إطار مبادرة تهدف إلى تقديم عروض سينمائية في الهواء الطلق من خلال تجربة ممتعة ومجانية.

وأكدت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف الأساسي من المهرجان هو الاحتفاء بالسينما المغربية في فضاءات مفتوحة ومتاحة للجميع، مع إبراز التنوع الثقافي والفني لكل مدينة تحتضن المهرجان.

ويواصل المهرجان، المنظم من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل الى غاية 30 غشت الجاري، رحلته بمدن الرباط (22 و23 غشت) ، أكادير (22 و23 غشت) الصويرة (29 و30 غشت) الداخلة (29 و30 غشت).

ومع: 17 أغسطس 2025

