الخميس 28 غشت 2025

انطلقت، مساء الأربعاء 27 غشت، بمنصة "OLM السويسي" بالرباط، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السويسي الذي ينظمه مجلس مقاطعة السويسي، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وذلك بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بعيد الشباب.

وانطلقت السهرة الافتتاحية للمهرجان بوصلة موسيقية من توقيع الديجي صوفيا، التي بصمت على حضور نسائي لافت في مجال الموسيقى الإلكترونية، من خلال عرض مفعم بالإيقاعات الراقصة.

وتواصلت فقرات السهرة مع الفنانة أميمة أمسعدي، وهي من الأصوات الفنية الصاعدة التي تجمع في أدائها بين الحس العاطفي والأسلوب المغربي التقليدي، حيث أتحفت الجمهور بمجموعة من الأغاني الوطنية والمغربية الأصيلة.

وفي ثالث فقرات الحفل، اعتلى الفنان الشاب DUKE المنصة، وقد م هذا الفنان المعروف بأسلوبه الإبداعي الذي يحظى بشعبية واسعة لدى فئة الشباب، مجموعة من المقطوعات الغنائية ذات الإيقاع العصري والكلمات المعبرة، التي تفاعل معها الجمهور بحماس.

واختتم الفنان عبد العزيز أحوزار السهرة بوصلة غنائية مزجت بين الأمازيغية والدارجة المغربية، مؤديا باقة من أشهر أعماله التي عرفت بتركيبها الموسيقي الغني وطابعها التراثي المجدد.

ويحيي بقية السهرات الفنية، خلال هذه الدورة الثالثة من مهرجان السويسي التي تستمر إلى غاية 30 غشت الجاري، ثلة من الفنانين المغاربة من مختلف الألوان الغنائية، وعلى رأسهم عبد العزيز الستاتي، ونجاة عتابو، وسعيدة شرف، والدوزي، وأمينوكس، وعائشة مايا، بالإضافة إلى أسماء شابة، في برمجة تسعى إلى تحقيق توازن فني بين جيل الرواد والمواهب الصاعدة.

(ومع: 28 غشت 2025)