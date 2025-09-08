الاثنين 8 شتنبر 2025

تقوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمجهودات كبيرة من أجل دعم الفئات الأكثر هشاشة، ضمنهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي.

ويشمل هذا الدعم التكفل بالمستفيدين من المراكز المتخصصة، مثل مراكز استقبال الأطفال المتخلى عنهم والأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا المساعدة على الإدماج المهني.

وتهدف المشاريع التي نفذتها المبادرة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى تهيئة إطار للعيش يحفظ الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

وتولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في طاطا، مثلما هو الأمر في أقاليم المملكة الأخرى، اهتماما خاصا بالأشخاص في وضعية إعاقة الذين لا يتوفرون على موارد قارة، من خلال مشاريع تركز على التكوين والمساعدة في الإدماج المهني.

وفي هذا السياق، يشكل مركز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بالجماعة الترابية فم زكيد، إضافة نوعية للبنية الاجتماعية والتربوية والصحية بالإقليم، وفضاء متعدد الخدمات يهدف إلى تحسين ظروف عيش هذه الفئة وتعزيز إدماجها السوسيو-مهني.

وقد أنجز هذا المشروع المهيكل بغلاف مالي يناهز 6 ملايين درهم، في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي لطاطا، ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، والجماعات الترابية لفم زكيد .

ويقع المركز على مساحة إجمالية تبلغ 3400 متر مربع، ويتضمن عدة أجنحة متكاملة، منها الجناح التربوي والاجتماعي، والجناح الطبي الاجتماعي، وجناح التكوين المهني والإدماج، إلى جانب جناح الاستراحة.

كما يضم مرافق موازية تشمل فضاء للعب ومسبحا مغطى مخصصا للاستعمالات شبه الطبية وملعبا متعدد الرياضات، فضلا عن مساحات خضراء وممرات وولوجيات تضمن سهولة الحركة لذوي الإعاقة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس جمعية "الشروق" لذوي الاحتياجات الخاصة المسيرة للمركز، عبد الصمد منار، أن هذا الأخير الذي تم تدشينه سنة 2024، يقدم باقة من الخدمات تشمل التربية الخاصة، والتكوين المهني في مجالات من بينها الحلاقة والخياطة، فضلا عن خدمات طبية موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح أن المركز يحتضن حاليا 53 مستفيدا من مختلف أنواع الإعاقات، سواء الحسية أو الحركية أو السمعية أو الذهنية، مبرزا أنه عزز خدماته من خلال توفير وسائل تنقل ملائمة، إذ استفادت الجمعية من سيارتين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يساهم في تسهيل تنقل المستفيدين وتيسير اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية.

وعموما يعد هذا المركز رافعة أساسية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى فم زكيد، كما يعكس العناية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة من مختلف المتدخلين.

(ومع: 08 شتنبر 2025)