Logo Logo
Bank Al-Maghrib émet une pièce commémorative du 62ème Anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى الثانية والستين لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات "محمد السادس" و"المملكة المغربية- ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار 1447-2025. 

ويبرز في وسط ظهر القطعة تمثيل فني لشعار المملكة وزخارف من الزليج المغربي محاطة بغصني زيتون والعدد "62" بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام "250" والحروف العربية "مائتان وخمسون درهما".

وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة "الذكرى الثانية والستون لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس" مع ترجمتها في الأسفل :   « 62ème ANNIVERSAIRE DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI ».

وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925 في الألف والنحاس 75 في الألف وتزن 28,28 غراما بقطر يصل إلى 38,61 ميليمترا (جانب القطعة محزز وأسلوب السك تجريبي). 

ومع: 21 أغسطس 2025
 

آخر الأخبار

الدورة 13 لمهرجان نجوم كناوة.. الدار البيضاء تصدح على إيقاعات موسيقى كناوة المتميزة

تيكاد-9 : رؤساء الدول الإفريقية واليابان يشيدون بالمبادرات الإفريقية التي أطلقها جلالة الملك بشأن المناخ والهجرة (بيان ختامي)

عيد الشباب.. الاحتفاء بالالتزام الملكي الراسخ تجاه الشباب، المحرك الحقيقي لمغرب صاعد

إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة

انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان طرفاية البحري

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي