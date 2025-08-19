الجمعة 22 غشت 2025

أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى الثانية والستين لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات "محمد السادس" و"المملكة المغربية- ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ" بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار 1447-2025.

ويبرز في وسط ظهر القطعة تمثيل فني لشعار المملكة وزخارف من الزليج المغربي محاطة بغصني زيتون والعدد "62" بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام "250" والحروف العربية "مائتان وخمسون درهما".

وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة "الذكرى الثانية والستون لميلاد صاحب الجلالة محمد السادس" مع ترجمتها في الأسفل : « 62ème ANNIVERSAIRE DE S.M. LE ROI MOHAMMED VI ».

وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925 في الألف والنحاس 75 في الألف وتزن 28,28 غراما بقطر يصل إلى 38,61 ميليمترا (جانب القطعة محزز وأسلوب السك تجريبي).

ومع: 21 أغسطس 2025

