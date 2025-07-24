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تارودانت تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفن "إيقاعات الوناسة" يومي 26 و27 يوليوز الجاري

تنظم جمعية "التراث الثقافي والفني" بجماعة سيدي دحمان (إقليم تارودانت)، يومي 26 و27 يوليوز الجاري، الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفن "إيقاعات الوناسة"، تحت شعار "فن الوناسة عمق التراث الوطني الأصيل".

وأفاد بلاغ للجهة المنظمة أن هذا الحدث الثقافي، المنظم بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل– قطاع الثقافة، وبشراكة مع الجماعة الترابية سيدي دحمان، والمجلس الإقليمي لتارودانت، وجهة سوس ماسة، إلى جانب شركاء خواص، يندرج ضمن الجهود الرامية إلى صون فن "الوناسة" باعتباره أحد الفنون الإيقاعية التراثية المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن المهرجان يهدف إلى إحياء هذا التراث اللامادي، وتثمينه وضمان استمراريته من خلال تشجيع الفرق الفنية المهتمة به، وخلق فضاء للتبادل الثقافي بين الأجيال، وجعله رافعة للتنمية المحلية، عبر تنشيط الحركة الثقافية والسياحية، وتعزيز الوعي الجماعي بأهمية المحافظة على الموروث الفني الوطني.

ويتضمن برنامج الدورة الأولى سهرات فنية بمشاركة فرق موسيقية محلية ووطنية متخصصة في فن "الوناسة"، إلى جانب فقرات ثقافية وتكريمية تهدف إلى التعريف بهذا الفن الشعبي، وتحفيز الشباب على اكتشافه والمساهمة في استمراريته.

ويعد فن الوناسة من الفنون الإيقاعية الشعبية المغربية الأصيلة، المنتشرة أساسا في مناطق الجنوب والسهول الداخلية، ويتميز بإيقاعاته المتسارعة، وكلماته الزجلية، وأهازيجه الجماعية التي تؤدى غالبا في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الموسمية.

ويرتكز هذا الفن على أداء جماعي تفاعلي بين العازفين والمرددين، ويستخدم فيه الدف (البندير) والطعريجة وآلات تقليدية أخرى، ويعد وسيلة للتعبير عن الفرح الجماعي، والاحتفاء بالهوية الثقافية المحلية.

(ومع: 23 يوليوز 2025) 

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