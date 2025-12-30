الأربعاء 31 دجنبر 2025

استفاد حوالي 800 من نزلاء ونزيلات السجن المحلي عين عائشة بتاونات، الثلاثاء، من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها عمالة إقليم تاونات بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.



وشملت خدمات هذه القافلة الطبية، الم نظمة بتعاون مع الجمعية الإقليمية لدعم مرضى القصور الكلوي والشأن الصحي بتاونات، تخصصات الطب العام، و طب النساء والتوليد، وطب العظام والمفاصل، وطب الأسنان.



كما تضمنت القافلة، التي أشرف عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص، إجراء التحاليل المخبرية والفحص بالصدى والفحص بالأشعة، فضلا عن برمجة إجراء ثلاث عمليات جراحية مستعجلة.



وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد مدير السجن المحلي عين عائشة، خالد الزين، أن هذه القافلة الطبية تستهدف استفادة حوالي 800 نزيل ونزيلة من مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب إجراء فحوصات بالأشعة والصدى والتحاليل المخبرية، وتمكينهم من الأدوية الضرورية.



وأشار السيد الزين إلى أن ثلاثة نزلاء سيستفيدون من عمليات جراحية تتعلق بالعظام والمفاصل، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الرعاية الصحية داخل المؤسسة السجنية.



من جانبه، أوضح عبد السلام لحمامي، رئيس شبكة المؤسسات الصحية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تاونات، في تصريح مماثل، أن هذه الحملة الطبية تأتي تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لنزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، مبرزا أن النزلاء استفادوا من فحوصات طبية هامة ومتعددة التخصصات، إلى جانب تزويدهم بالأدوية اللازمة.



وأضاف أن هذه المبادرة خلفت صدى طيبا لدى السجناء، الذين كانوا في أمس الحاجة لمثل هذه الحملات، مؤكدا أنه سيتم تتبع جميع الحالات التي تتطلب المراقبة والعلاج على الصعيد الإقليمي.



بدوره، أكد عبد ربه جواد، رئيس الجمعية الإقليمية لدعم مرضى القصور الكلوي والشأن الصحي بتاونات، على أهمية هذه الحملة التي اشتملت على مجموعة من الفحوصات الطبية هم ت الطب العام، وطب النساء والتوليد، والفحوصات بالأشعة، وطب الأسنان، إضافة إلى التحاليل الطبية، فضلا عن توزيع الأدوية على جميع المرضى وفق التشخيصات الطبية المعتمدة.



ومن جانبهم، عب ر عدد من نزلاء ونزيلات المؤسسة السجنية عن استحسانهم الكبير لهذه القافلة الطبية، مشيدين بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

ومع: 31 دجنبر 2025